صلاح يقود ليفربول لمواجهة نيوكاسل القوية بالدوري الإنجليزي| موعد المباراة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 صوب ملعب الأنفيلد معقل الريدز، لمشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ونيوكاسل في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى فيها صلاح ورفاقه للبحث عن تأكيد صدراتهم للبريميليج، ومواصلة الابتعاد عن أقرب منافسيه، خاصةً وأن صراع الصدارة خلال الفترة الأخيرة يشتعل بينه أبناء كلوب ومانشستر سيتي وأستون فيلا، بالإضافة إلى أرسنال المتعثر مؤخرًا أمام فولهام، بعد هزيمته بهدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة القمة بين ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي اليوم| والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

يدخل ليفربول المباراة في صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وبالتالي يسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحديث مركزه في الدوري، في الوقت الذي يسعى فيه الريدز للفوز للحفاظ على صدارة الترتيب، لذا من المتوقع أن تكون المواجهة قوية جدًا، خاصةً وأن الفريقين يملكان العديد من النجوم، على رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي يسعى هو الآخر لإحراز مزيد من الأهداف لمواصلة ملاحقة متصدري هدافي الدوري الإنجليزي.

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مشاءً بتوقيت السعودية، وتنقلها قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة حصريًا عبر قناتها bein sport hd1K وعدد من القنوات الأخرى على أقمار مختلفة.

تشكيل ليفربول المتوقع

من المتوقع أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول بقوته الضاربة في مواجهة نيوكاسل في مباراة اليوم، ليبدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، وكوانساه، وفان دايك، وجو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، اتارو إندو، وجرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، وكودي جاكبو، وداروين نونيز.

وقد يبدأ المباراة بالبرتغالي جوتا العائد بالإصابة بدلًا من جاكبو أو نونيز، لاسيما بعدما تمكن من إحراز هدف في المباراة الماضية أمام بيرنلي وظهوره بمستوى رائع.

تشكيل نيوكاسل المتوقع

أما عن تشكيل نيوكاسل المتوقع فيتكون من:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تريبير- بوتمان- فابيان شار- دان بران.

خط الوسط: لويس مايلي- برونو جيماريش- لونجستاف.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون- إيزاك- أنتوني جوردون.

في حالة فوز ليفربول سيرتفع رصيده إلى 45 نقطة ليؤكد صدارته لدوري الإنجليزي، أما في حالة فوز نيوكاسل فسيرتفع رصيده إلى 32 نقطة، ومن المقرر حضور جماهيري كبير للمباراة التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة، وتنقل قنوات بين سبورت وسكاي سبورت الرياضية المشفرة، يسبقها استوديو تحليلي ولقاءات من داخل وخارج ملعب المباراة ومع اللاعبين، كما ستنقل القنوات أيضًا المؤتمر الصحفي بعد المباراة للمديرين الفنيين للفريقين، وإجراء تغطية إعلامية شاملة للمباراة من كافة الجوانب.