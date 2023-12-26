يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق بيرنلي العنيد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة القوية التي يستضيفها أرضية ملعب “تيرف مور”، ويسعى فيها صلاح ورفاقه من أجل الفوز لمواصلة الصراع على مقدمة الترتيب مع الآرسنال ومانشستر سيتي وأستون فيلا، بينما يحاول فيها صحاب الأرض والجمهور من تحقيق نتيجة إيجابية تنزعه من قاع الترتيب من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارده، لذا ستكون المواجهة قوية جدًا.

صلاح يقود ليفربول لمواجهة بيرنلي العنيد في الدوري الإنجليزي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

يدخل فريق ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 39 نقطة، في حين يمتلك بيرنلي 11 نقطة في المركز التاسع عشر، ويسعى الريدز بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح من تحقيق فوز، بعد التعادلين السابقين المخيبين للآمال على أرضهم ووسط جمهورهم أمام مان يونايتد وآرسنال.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، يعلق عليها حسن العيدروس، ويسبقها استوديو تحليلي مع مجموعة متميزة من نجوم التحليل الرياضي العربي.

تشكيل ليفربول المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يدفع المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب، بقوته الضاربة في مواجهة بيرنلي في مباراة اليوم، فلا سبيل أمامه سوى الفوز بنقاط المباراة الثلاثة من أجل مواصلة المشاركة في صراع صدارة ترتيب البريميليج، ويبدأ التشكيل:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

جدير بالذكر أن ليفربول لم يتمكن خلال المباراتين الأخيرتين من استغلال فرصة تعثر آرسنال ومانشستر سيتي، وفقد 4 نقاط بعد التعادل على أرضه ووسط جماهير أمام مانشستر يونايتد بدون أهداف، والتعادل أمام المتصدر الآرسنال في مباراة قوية بهدف لمثله، تمكن فيه النجم الدولي المصري محمد صلاح من إدراك التعادل بهدف عالمي بعد التأخر في نتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء، كاد فيها الريدز أن يحقق الفوز في آخر أنفاس المباراة، إلا أن الفرصة أرنولد اصطدمت بالقائم.

ومن المقرر أن يتم استكمال باقي مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ومن المقرر أيضًا أن يشارك محمد صلاح رفقة منتخب بلاده في كأس أمام إفريقية خلال الفترة المقبلة، وسيفقد الريدز خدماته في عدد من المباريات المهمة في الدوري والكأس، لاسيما مباراة آرسنال المقبلة.