صلاح يقود ليفربول للفوز على وست هام ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد.

وسجل أهداف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وداروين نونيز في الدقيقة 68، وديوجو جوتا في الدقيقة 85، بينما سجل هدف وست هام جارود بوين في الدقيقة 42.

ورفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السابع.

صلاح يقود ليفربول للفوز على وستهام ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

تألق صلاح في المباراة

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على وست هام بتسجيله هدفًا وصناعة هدف آخر، ليواصل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعد تعرضه لعرقلة دليفربولاخل منطقة الجزاء، كما صنع هدف ديوجو جوتا الثاني في الدقيقة 85.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة.

نونيز يواصل تألقه

واصل داروين نونيز تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفًا في فوز ليفربول على وست هام.

وسجل نونيز هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 68، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع نونيز رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة.

وست هام يواصل تراجعه

واصل وستهام تراجعه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام ليفربول.

وتعرض وستهام للخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وبذلك قدم ليفربول أداءً مميزًا في مباراة اليوم، ونجح في تحقيق الفوز بفضل تألق محمد صلاح وداروين نونيز.

وحافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز، بينما تراجع وست هام إلى المركز السابع.