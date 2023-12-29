مواجهة قوية جديدة يقودها النجم الدولي المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد العنيد، وذلك في قمة مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى الريدز لتأكيد صدارته للبريميليج عندما يلتقى المنافس على ملعب الأنفيلد، لاسيما بعد تعثر آرسنال المفاجئ أمس وخسارته على أرضه ووسط جمهوره أمام ويست هام بهدفين مقابل لا شيء، ليفقد المركز الأول لصالح ليفربول، وسط منافسة شرسة يبدو أنها ستستمر لنهاية الموسم، خاصةً بعد اقتراب مانشستر سيتي أيضًا منهما.

صلاح يقود ليفربول في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ليفربول والاحتفاظ بالصدارة

تُشكل المباراة القادمة للريدز أمام نيوكاسل منعطفًا هامًا، حيث يبحث المدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب من إنهاء النصف الأول من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متصدرًا، خاصةً وأنه سيفقد جهود نجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح في عدد من المباريات المقبلة، بسبب التزامه مع منتخب بلادي في المشاركة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها دولة كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل، وقد تمتد فترة الغياب حتى فبراير المقبل، وذلك في حالة وصول المنتخب المصري للأدوار النهائية.

تمكن ليفربول في المباراة الأخير من تحقيق فوزًا هامًا على حساب فريق بيرنلي بنتيجة 2-0، افتتح تسجيل الأهداف داروين نونيز في الدقيقة الـ 6 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل ديجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، بينما خسر نيوكاسل في المباراة الماضية على أرضه أمام نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبقى في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة من مساء الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024 بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وتنقلها قنوان بين سبورت الرياضية المشفرة حصريًا على القناة BeIN Sports 1 عبر ترددها التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 برصيد 42 نقطة، وشهدت المواجهة الأخيرة له عودة هداف الفريق ونجم الهجوم، البرتغالي جوتا، بعد العودة من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب فترة كبيرة، ومن المنتظر أن يعود للفريق أيضًا الأرجنتيني أليستر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عدد لآخر من المصابين، ومن المقرر أن يبدأ النجم الدولي المصري محمد صلاح المباراة أساسيًا، ويسعى كلوب بالدفع بوقته الضاربة من أجل حسم المباراة مبكرًا، والتعلم من درس مباراتي مانشستر يونايتد وآرسنال، بعد تعادلين مخيبين للآمال، كانا فيما الفريق قريبًا جدًا من الفوز، لولا الاستهتار وتواصل مسلسل ضياع الفرص السهلة امام المرمى.