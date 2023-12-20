صلاح يقود ليفربول اليوم لمواجهة وست هام الحاسمة بـ كاراباو.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

أنهى فريق ليفربول استعداداته اليوم، من أجل خوض المباراة المرتقبة والهامة أمام ضيفه الصعب وست هام يونايتد، ختام مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس كاراباو نسخة موسم 2023 – 2024، التي تستضيفها أرضية ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، وكشفت ملامح التشكيل النهائي للريدز، أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب سيعتمد على النجم الدولي محمد صلاح منذ البداية، من أجل حسم المباراة وضمان الوصول للدور التالي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الأنفيلد معقل الريدز في حضور جماهيري كامل لمساندة الفريق من أجل الصعود لدور نصف النهائي، وتبدأ صافرة الحكم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة عبر بين سبورت، وبالرغم من الحديث عن قيام المدير الفني الألماني يورجن كلوب بإجراء خمس تغييرات، إلا أنه قرر البدء بالنجم المصري محمد صلاح منذ البداية، مع الاستعانة بخدمات الحارس كويمين كيليهر بدلاً من أليسون بيكر، وفقًا لتقرير صحيفة ستاندرد البريطانية.

التشكيل المتوقع للريدز

من المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بطريقته المعتادة (4-3-3)، ويبدأ بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – جاريل كوانساه – فيرجيل فان دايك – كونستانتينوس تسيميكاس.

وفي خط الوسط: إندو – كورتس جونز – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – داروين نونيز.

ويريد المدير الفني الألماني للفريق حسم الفوز اليوم، من أجل ضمان الوصول للدور قبل النهائي، لاسيما وأن الفرق الثلاثة الذي ضمنوا الصعود ليس من بينهم أي فريق من فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي، مما يجعل الأمر أكثر سهولة من الفوز بالكأس، فمباريات أمس الثلاثاء شهدت تأهل الثلاثي: تشيلسي – فولهام – ميدلسبره إلى دور نصف النهائي.

ومن ناحية أخرى، وفور انتهاء مباراة اليوم، يدخل فريق ليفربول سريعًا في معسكر مغلق، من أجل الموقعة المرتقبة يوم السبت المقبل في قمة مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام المتصدر آرسنال، في مباراة سيضرب الفائز فيها عصفورين بحجر واحد، من خلال الحصول على 3 نقاط، وفقد منافسه 3 نقاط، حيث يتصدر الجانرز ترتيب البريميليج برصيد 39 نقطة في المركز الأول، يليه الريدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وفي حالة فوز الأخير سيضمن الانفراد بصدارة الترتيب بعد مرور 18 جولة، ويقترب من إنهاء الدور الأول متصدرًا للترتيب.

تنطلق مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي مساء يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر 2023 في تمام الساعة السابعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، وتنقلها قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصريًا على القناة الأولى، يسبقها استوديو تحليلي بوجود مجموعة قوية من المحللين.