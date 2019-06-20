المنتخب المصري يفوز على زيمبابوي بهدف نظيف سجله “تريزيجيه” في مباراة الافتتاح وسط أداء غير مطمئن للجماهير المصرية

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة مصر وزيمبابوي في أفتتاح مباريات المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 التي تترقبها الجماهير المصرية والإفريقية وأتم منتخب مصر أستعداداته للبطولة من خلال المعسكر الذي أقامة خافير أجيري قبل البطولة ولعب من خلاله مبارتان تجريبيتان تعرف المدير الفني على ألاعبين المنضمين حديثاً للمنتخب، وهذه البطولة رقم 32 لأول مرة تضم 24 فريق، ويشارك محمد صلاح لاعب ليفربول الشهير في صفوف منتخب مصر وهذه المشاركة داعمة لروح الفريق .

تحديث: فاز المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، بهدف سجله تريزيجيه في الذفيفة 41 من زمن الشوط الأول، الذي أستحوز المنتخب على مجرياته وفي الشوط الثاني تم استبدال مروان محسن ونزول وليد سليمان، ونزول عمرو ورده بدل من عبد الله السعيد، ونزول دونجا بدل من تريزيجيه للحفاظ على النتيجة وهو ما تحقق ولكن المنتخب لم يطمئن الجماهير المصرية .

أتمت الدولة المصرية كافة أستعداداتها للبطولة الأفريقية ولم يتبقى إلا توفيق ألاعبين وتقديم مستوي كبير يرضي الجماهير المصرية التي تتشوق للمباريات ونحن نرصد لكم من خلال هذا المقال كل تفاصيل المباراة من موعد المباراة والتشكيل المتوقع للمباراة والقنوات الناقلة للمباراة ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وزيمبابوي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد ألنني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن”تريزيجيه”

خط الهجوم:مروان محسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة حكم المباراة ملعب المباراة مصر*زيمبابوي 10 بتوقيت القاهرة-9 بتوقيت مكة المكرمة قناة تايم سبورت التردد الأرضي / قناة بي إن سبورت ماكسHD1 الكاميروني”اليوم نيون” أستاد القاهرة الدولي

تعرف على حكم مباراة مصر وزيمبابوي

حكم مباراة مصر وزيمبابوي هو الحكم الكاميروني “اليوم نيون” يحمل الشارة الدولية منذ عام 2008 عمره37 سنة دخل التاريخ كأصفر حكم يحكم في مباريات كأس العالم للأندية عام 3013وعمره 31 عام ويشتهر بالإسراف في استخدام الكروت واحتساب ركلات الترجيح.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية التوفيق للمنتخب المصري في إحراز البطولة.

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