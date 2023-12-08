مباراة مرتقبة وهامة لفريق ليفربول الإنجليزي أمام كريستال بالاس في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 لكرة القدم، حيث يبحث صلاح وزملاؤه عن مواصلة مطاردة الآرسنال في صراع الصدارة المشتعل، ولا بديل أمام يورجن كلوب سوى الفوز من أجل مواصلة مشوار البحث عن اللقب الغائب، لاسيما وأن المباراة تتميز بالصعوبة نظرًا لأنها تقام على أرض المنافس ووسط جمهوره، ودائمًا ما تشهد مواجهات الفريقين العديد من الإثارة والمنافسة القوية، ننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

ليفربول يبحث عن الصدارة

يواصل نادي ليفربول طريقه نحو الصدارة ومنافسة آرسنال والبحث عن اللقب الغائب عن خزائن الريدز، مستثمرًا فرصة تعثر مانشستر سيتي الأخيرة وهزيمته أمام أستون فيلا بهدف مقابل لاشيء، وقد تكون الفرصة مواتية هذه المرة أمام ليفربول من الصعود للصدارة في حالة الفوز على كريستال بالاس، شريطة تعثر آرسنال الذي يدخل مواجهة صعبة جدًا أمام أستون فيلا صاحب المركز الثالث والمنتشي بالفوز الأخير على المان سيتي، خاصةً وأنه المباراة في ملعب الأخير ووسط جماهيره.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، فلمن ستكون الغلبة في المواجهة التي تقام ظهر غدًا السبت الموافق 9 ديسمبر 2023.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

صلاح يقود الهجوم.. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة حكم مباراة كريستال بالاس وليفربول في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل حصريًا على شبكة سكاي سبورتس، وبين سبورت الرياضية المشفرة على قناتها beIN Sports HD 1، ويدخل الريدز المباراة دون جويل ماتيب الذي أعلن مؤخرًا عن إصابته بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى الأرجنتيني ماك أليستر الذي أصيب في المباراة الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد بجرح في قدمه ويحتاج للراحة فترة من الوقت.

يسبق المباراة استوديو تحليلي من عدد من النجوم على قناة بين سبورت من أجل الوقوف على مجريات الماتش المرتقب.

تشكيل الفريقين

يدفع المدرب الألماني للريدز يورجن كلوب المباراة بقوته الضاربة في مواجهة السبت، محاولًا الحسم والتسجيل من البدايةن ومن المتوقع أن يلعب بالتشكيل: 4-3-3 المكون من:

في حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – تسيميكاس

وفي الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إيندو – كورتيس جونز

وخط الهجوم مكون من: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح.

بينما يتكون تشكيل كريستال بالاس المتوقع أن يبدأ به المدير الفني للفريق هودسون المباراة، فيتكون من: