“صلاح يقود الهجوم”.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

يبحث مشجعي نادي ليفربول عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد اليوم، في إطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023.

موعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

ستقام مباراة نادي ليفربول ضد نادي مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، اليوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول و اليونايتد على ملعب “أنفيلد”.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد بالقوة الكاملة للفريق، راغباً في الانتصار للإستمرار في صدارة الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى : اليسون بيكر.

: اليسون بيكر. خط الدفاع : جوميز، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

: جوميز، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس. خط الوسط : دومنيك سوبوسلاي، كرستن جونز، الكساندر ارنولد.

: دومنيك سوبوسلاي، كرستن جونز، الكساندر ارنولد. الهجوم: لويز دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و اليونايتد

سيتم إذاعة مباراة فريق ليفربول و فريق مانشستر يونايتد عبر قناة Bein sport 1، بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين:

نادي ليفربول يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز حتى الان، برصيد 37 نقطة من خلال 16 جولة، حقق ليفربول الانتصار في 11 مباراة وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.

بينما فريق مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 27 نقطة، حقق اليونايتد الانتصار في 9 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات.

المواجهات بين ليفربول و اليونايتد

خلال آخر خمس مباريات بين فريق ليفربول و فريق مانشستر يونايتد، نجح نادي ليفربول في الانتصار على اليونايتد في 3 مباريات، بينما فاز مانشستر يونايتد في مباراتين.

كانت أخر مباراة بين ليفربول و مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، انتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة 7 أهداف دون رد، في مباراة كانت كبيرة لفريق ليفربول.

غيابات ليفربول واليونايتد عن مباراة اليوم

تشهد تشكيلة فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد العديد من الغيابات المؤثرة.

يغيب عن ليفربول بسبب الإصابة كل من:

دييجو جوتا، وتياجو ألكانتارا، واندرو روبرتسون، وجويل ماتيب.

بينما تشهد تشكيلة مانشستر يونايتد غياب كل من: