” صلاح” يقود الفراعنة الليلة لصدارة المجموعة في لقاء أوغندا المتحمسة الليلة تعرف علي ألاعبون المهددون بالغياب بسبب الإنزار الثاني وتفاصيل المباراة

يلتقي الليلة المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في مباراته الأخيرة في دور المجموعات، بالبطولة الإفريقية على أستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى رفاق محمد صلاح إلي إنهاء مباريات دور المجموعات متصدرين المجموعة، لكي يلاقوا منتخب من المنتخبات المتأهلة كأفضل ثالث، وتكون المواجهة أسهل في دور ثمن النهائي.

المنتخب الأوغندي يدخل اللقاء وهو يحصل على 4 نقاط في وصافة المجموعة قبل اللقاء، ويطمع مديره الفني ديسابر في الفوز باللقاء، واعتلاء المجموعة مستغلاً سابق معرفته بالكرة المصرية عندما كان مديراً فنياً للإسماعيلي المصري.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الليلة

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد المحمدي، أيمن أشرف.

خط الوسط : طارق حامد ، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم : مروان محسن” احمد حسن كوكا”

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة وحكم اللقاء

المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة حكم المباراة مصر * أوغندا التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD1 ماكس قناة تايم سبورت التردد الأرضي أستاد القاهرة الدولي الحكم السنغالي” ماجيتي نداي”

معلق مباراة مصر وأوغندا الليلة

على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 المعلق المصري : علي محمد علي.

على قناة تايم سبورت التردد الأرضي: المعلق السعودي فهد العتيبي.

تعرف على ألاعبون المهددون بسبب الإنزار الثاني

أكثر ما يؤرق خافير أجيري، قبل اللقاء هم ألاعبون الحاصلون على أنزارات، وهم لاعبون مهمون للمنتخب في استكمال مسيرة وهم ألاعبون، محمد النني ، ومحمود علاء ، وعلي غزال.

تعرف على موعد إغلاق أبواب الاستاد قبل لقاء الليلة

يفتح أستاد القاهرة الدولي أبوابه الساعة الواحدة ظهراً لدخول الجماهير ويغلق أبوابه السابعة مساءً.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومة مفيدة لمتابعي موقعنا الرائد نجوم مصرية، في كل مكان مع أرق الأمنيات بفوز المنتخب المصري باللقاء.