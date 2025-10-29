صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

يستمر زحف النجم محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، نحو عرش الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على مر العصور.

محمد صلاح يسجل في فوز برينتفورد

وأحرز الفرعون محمد صلاح هدفاً فى خسارة ليفربول ضد برينتفورد بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وكسر محمد صلاح بذلك الهدف صيامه التهديفي بعد 6 مباريات لم يعرف خلالها الطريق إلى الشباك، في مواجهة إيفرتون وكريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وجالاتا سراي التركي وآينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

إستعادة ذاكرة التهديف

كما نجح النجم المصري في إستعادة ذاكرة التهديف حيث كان آخر أهدافه فى شباك أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب “آنفيلد”، يوم 17 سبتمبر الماضي.

وزاد محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” إلى 3 بعدما زار شباك أندية بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد، وإلى 4 أهداف فى جميع المسابقات هذا الموسم.

كما رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع ناديي تشيلسي وليفربول إلى 189 هدفاً، ليعزز موقعه فى المركز الرابع بقائمة هدافي “البريميرليج” على مدار التاريخ.

وسيصبح محمد صلاح أول لاعب غير بريطاني ينجح فى الوصول لـ200 هدف فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، كما سيكون رابع لاعب فى تاريخ المسابقة المحلية يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار الهداف التاريخي الذي سجل 260 هدفًا، وهاري كين الذي سجل 213 هدفاً، وواين روني صاحب الـ 208 هدفًا.