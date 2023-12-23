صلاح يعود ل ليفربول أمام آرسنال في الشوط الأول.. (شاهد الإثارة)

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام نظيره اَرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تفاصيل الشوط الأول من مواجهة ليفربول وآرسنال

افتتح التسجيل خلال المباراة لآرسنال مدافع الجانرز جابرييل دوس سانتوس في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

بينما نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعدما راوغ مدافع الجانرز ووضع الكرة داخل الشباك بتسديدة قوية.

وبدأ اَرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

رايا، في حراسة المرمى

بينما تواجد في خط الدفاع كل من: وايت، وساليبا، وجابرييل، وزينشينكو.

فيما جاء خط الوسط، كالتالي: رايس، وهافيرتز، وأوديجارد.

وخط الهجوم، جاء كالتالي: ساكا، ومارتينيلي، وجيسوس.

في المقابل، بدأ المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

أهداف الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام آرسنال

القمة تشتعل مبكراً 🔥 آرسنال يسجل هدف التقدم في شباك ليفربول 🥅#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/qfyFWt8kjw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك آرسنال

بطريقته الخاصة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/iL9T7PY190 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

وحال انتهت المباراة بهذه النتيجة، فإن اَرسنال سيستمر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل ليفربول في وصافة البريميرليج برصيد 39 نقطة.