صلاح يزحف نحو كسر رقم قياسي جديد

لا يمكن أن يختلف إثنين مجرد إختلاف أو حتى تفكير فيما يفعله الفرعون المصري محمد صلاح الذي يواصل حتى في أسوأ حالاته الظهور بشكل قوي والمنافسة على كل الأرقام والألقاب، حيث يواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي مطاردة رقم تييري هنري أسطورة أرسنال في قائمة الأكثر تسجيلاً لـ الأهداف على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يطارد رقم هنري القياسي في الدوري الإنجليزي

ومن المعروف للجميع أن محمد صلاح أحرز هدفاً في فوز ليفربول على أستون فيلا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”. وبهدفه فى شباك أستون فيلا وعلى ملعب “آنفيلد”، أصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف فى ملعب واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تييري هنري صدارة القائمة بالتسجيل على ملعب “الهايبري” معقل نادي أرسنال القديم بـ 114 هدفًا، بينما جاء محمد صلاح هداف ليفربول في المركز الثاني بـ107 أهداف على ملعب “آنفيلد”، فيما جاء فى المركز الثالث سيرجيو أجويرو بـ106 أهداف على ملعب “الاتحاد”.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وفي سياق أخر يتجهز محمد صلاح للعب مواجهة من العيار الثقيل مع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقع نادي ريال مدريد ابلمركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليفربول المرتبة العاشرة برصيد 6 نقاط.

وفاز ليفربول على أتلتيكو مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني بينما خسر أمام جالاتا سراي التركي ضمن منافسات مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تغلب ريال مدريد على مارسيليا الفرنسي وكيرات ألماتي بطل كازاخستان ويوفنتوس الإيطالي.