صلاح يزحف نحو رقم قياسي جديد ويهدد إنجاز روني

من الواضح أن النجم المصري محمد صلاح كابتن منتخب مصر وأحد أساطير كرة القدم الإنجليزي قرر مواصلة تألقه حتى يحقق كل الأرقام القياسية داخل بلاد الإنجليز، فقد واصل محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، تحركه نحو عرش الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على مر العصور.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

وتمكن الفرعون محمد صلاح من تعزيز سجله التهديفي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز هدفًا فى فوز ليفربول على أستون فيلا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة “البريميرليج”.

أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وزاد محمد صلاح رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع ناديي تشيلسي وليفربول إلى 190 هدفاً، ليؤكد موقعه في المركز الرابع بقائمة هدافي “البريميرليج” على مدار التاريخ.

وبات محمد صلاح قريبًا من أن يكون أول لاعب غير بريطاني ينجح فى الوصول لـ200 هدف فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، كما سيكون رابع لاعب فى تاريخ المسابقة المحلية يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار الهداف التاريخي الذي سجل 260 هدفًا، وهاري كين الذي سجل 213 هدفاً، وواين روني صاحب الـ 208 هدفًا.

ومن المعروف للجميع أن هذه المباراة الثانية على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ينجح فيها محمد صلاح في زيارة الشباك، وذلك بعدما أحرز هدفاً فى خسارة ليفربول ضد برينتفورد بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة “البريميرليج”.

وكسر محمد صلاح بذلك الهدف صيامه التهديفي بعد 6 مباريات لم يعرف خلالها الطريق إلى الشباك، في مواجهة إيفرتون وكريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وجالاتا سراي التركي وآينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد النجم المصري ذاكرة التهديف أمام برينتفورد حيث كان آخر أهدافه فى شباك أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب “آنفيلد”، يوم 17 سبتمبر الماضي.