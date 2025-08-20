أخبار الرياضة

صلاح يحتفل بجائزة “لاعب العام” بطريقته الخاصة و 13 هدف تفصله عن رقم قياسي جديد بالبريميرليج

أحمد مراد

احتفل النجم الدولي المصري، مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة “لاعب العام” التي تقدمها رابطة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لعام 2025، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس بالعاصمة الإنجليزية لندن، في حضور كبير لجماهير وعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يحتفل بجائزة "لاعب العام" بطريقته الخاصة و 13 هدف تفصله عن رقم قياسي جديد بالبريميرليج

وكتب «الملك المصري» رسالة مختصرة عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” يؤكد فيها أن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم هو الأهم، وأنه سيقاتل مجددًا هذا الموسم من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

أنا ممتن للغاية

ووجه النجم المصري رسالة شكر وعرفان لكل من صوت له ورآه جديرا بجائزة “لاعب العام” قائلا “هذه الجائزة المميزة تحدث فرقا كبيرا عندما نفوز بكأس مهم، الفوز بالبطولة هو الأهم، وسنقاتل من أجل تحقيقها مجددا هذا الموسم، أنا ممتن للغاية للاعبين الذين صوتوا لي”.

رقم قياسي ينتظر الفرعون المصري

يحتاج النجم محمد صلاح 13 هدفا في النسخة الحالية من “البريميرليج” لكي يكون أول لاعب غير إنجليزي يحرز 200 هدفا، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون رابع لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 200 بعد كل من: آلان شيرر (260 هدف)، وهاري كين (213)، وواين روني (208 هدفا).

جدير بالذكر أن النجم محمد صلاح، انضم إلى ليفربول عام 2017، ومنذ انضمامه وهو يجيد تطوير نفسه بسرعة كبيرة، وقدم إلى الريدز الكثير وحقق العديد من الأرقام القياسية، حقق بطولة الدوري مع ليفربول مرتين في موسمي (2019-2020) و (2023-2024).

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.