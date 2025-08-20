صلاح يحتفل بجائزة “لاعب العام” بطريقته الخاصة و 13 هدف تفصله عن رقم قياسي جديد بالبريميرليج

احتفل النجم الدولي المصري، مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة “لاعب العام” التي تقدمها رابطة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لعام 2025، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس بالعاصمة الإنجليزية لندن، في حضور كبير لجماهير وعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب «الملك المصري» رسالة مختصرة عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” يؤكد فيها أن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم هو الأهم، وأنه سيقاتل مجددًا هذا الموسم من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

أنا ممتن للغاية

ووجه النجم المصري رسالة شكر وعرفان لكل من صوت له ورآه جديرا بجائزة “لاعب العام” قائلا “هذه الجائزة المميزة تحدث فرقا كبيرا عندما نفوز بكأس مهم، الفوز بالبطولة هو الأهم، وسنقاتل من أجل تحقيقها مجددا هذا الموسم، أنا ممتن للغاية للاعبين الذين صوتوا لي”.

This very special award hits different when we have an important trophy to go along with it. Being champions is what matters and we will fight to do it again this season. I am incredible grateful to the players who voted for me. pic.twitter.com/L9nkm4ltMr — Mohamed Salah (@MoSalah) August 20, 2025

رقم قياسي ينتظر الفرعون المصري

يحتاج النجم محمد صلاح 13 هدفا في النسخة الحالية من “البريميرليج” لكي يكون أول لاعب غير إنجليزي يحرز 200 هدفا، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيكون رابع لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 200 بعد كل من: آلان شيرر (260 هدف)، وهاري كين (213)، وواين روني (208 هدفا).

جدير بالذكر أن النجم محمد صلاح، انضم إلى ليفربول عام 2017، ومنذ انضمامه وهو يجيد تطوير نفسه بسرعة كبيرة، وقدم إلى الريدز الكثير وحقق العديد من الأرقام القياسية، حقق بطولة الدوري مع ليفربول مرتين في موسمي (2019-2020) و (2023-2024).