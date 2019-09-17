“صلاح” يتوج بجائزة لاعب الشهر.. ويعلق: “أشعر أنني بحالة جيدة”

منذ أيام قليلة افتتح نجم منتخب مصر محمد صلاح أولى جوائزه الفردية مع ناديه ليفربول الإنجليزي، بتتويجه بجائزة الهدف الأفضل في شهر أغسطس المنقضي، و الذى كان عن هدفه في مرمى فريق أرسنال، ليستكمل اليوم مسيرة الجوائز بحصده لقب أفضل لاعب في شهر أغسطس أيضًا، و هي أولي جوائز الريدز لاختيار لاعب الشهر لهذا الموسم، و كانت أخر جائزة للاعب الشهر بالفريق في الموسم الماضي عن شهر إبريل من نصيب فخر العرب أيضًا.







جائزتي الفرعون المصري لشهر أغسطس

وحسم الفرعون المصري هذه الجائزة بتصويت الجماهير ليتصدر الترتيب متفوقًا على السنغالي ساديو ماني و البرازيلي فيرمينيو زملائه بالفريق، وكان “صلاح” قد تمكن خلال ست مواجهات خاضها بشهر أغسطس الماضي من تسجيل ثلاثة أهداف و أسيست هدفين، وكان ماني و فرمينيو أيضًا ينافسان صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس، و التي كان يشارك بها بهدفين، هدفه الأول الذى حصد به الجائزة في مرمى آرسنال، و الهدف الثاني في مرمى نوريتش سيتي وجاء بالمركز الثالث في الترتيب.







كما شارك اللاعب ماني بثلاثة أهداف، استطاع أن يحتل هدفه في شباك ساوثامبتون المركز الثاني في الترتيب بعد انتهاء التصويت، في حين كان له هدفين أخرين في القائمة وهما هدفه في مرمى بيرنلي في الدوري، و هدفه في مرمى تشيلسي و لكن لم يكن بالدوري وإنما ببطولة السوبر الأوروبي، أما عن فيرمينيو فقد رشح بهدفين في هذا التصويت، و هما هدفه في مباراة ساوثامبتون و أخر في مباراة بيرنلي.

“صلاح” يتحدث عن جوائزه

وتحدث محمد صلاح عن الجائزتين معربًا عن سعادته الكبيرة بالتتويج بهذه الجوائز، و لكنه أكد على أن الأهم بالنسبة له هو فوز الفريق في المباريات و التتويج بالبطولات، مشيرًا إلى أن هدفه في مباراة أرسنال الذي فاز بالجائزة أحد أفضل أهدافه و قريب إلى قلبه، الجدير بالذكر أن اللاعب خاض مع الريدز بالدوري أربع مباريات حتى الآن مع الريدز سجل خلالها ثلاثة أهداف، و علق “صلاح” على ذلك بأنه يشعر بحالة جيدة، فهذا العدد من الأهداف كان قد سجله الموسمين السابقين بعد مرور ثماني أو تسع لقاءات.