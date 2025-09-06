أخبار الرياضة

صلاح يتفوق على نجوم دوري أبطال أوروبا ويتصدر هذه القائمة

آياتي خيري

تربع النجم والفرعون الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على صدارة قائمة التشكيلة المختارة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في لعبة الفانتازي الخاصة بدوري أبطال أوروبا، بعدما حُدد سعره عند 10.5 مليون يورو ليكون أغلى لاعبي خط الوسط في اللعبة.

ثلاثي حراس المرمى

وجاء بقائمة الحراس الثلاثي: يان سومر (إنتر ميلان) وجان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) بسعر (6.0 مليون يورو لكل منهما)، إضافة إلى ديفيد رايا (أرسنال) بقيمة (5.5 مليون يورو).

بينما تضمن خط الدفاع كلًا من: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)، دينزل دومفريز (إنتر ميلان)، وأليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) بسعر موحد (6.0 مليون يورو).

بينما شهد خط الوسط بجانب محمد صلاح كل من: كول بالمر (تشيلسي) وبوكايو ساكا (أرسنال) بقيمة (9.5 مليون يورو)، إضافة إلى عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ولامين يامال (برشلونة) بقيمة (10.0 مليون يورو).

الهجوم

وشهد الخط الأمامي، تواجد الثلاثي الأبرز على الساحة الأوروبية: إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، وهاري كين (بايرن ميونخ)، وجميعهم بسعر (10.5 مليون يورو).

ويبرهن اختيار صلاح في صدارة قائمة خط الوسط، على مكانته كأحد أبرز النجوم المتوقع تألقهم في نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال، وهو ما يمنحه حضورًا استثنائيًا لدى عشاق الفانتازي الباحثين عن حصد النقاط بأقدام “الملك المصري”.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


