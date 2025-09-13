صلاح يتصدر قائمة مميزة بالدوري الإنجليزي خلال اخر 5 مواسم.. إعرف التفاصيل

تواجد النجم والفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” منذ موسم 2021 2022، بحسب تقرير صادر عن شبكة “هوسكورد” العالمية.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

وأحرز النجم محمد صلاح 90 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” منذ موسم 2021 – 2022، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب أخر، بينما جاء إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المرتبة الثانية برصيد 88 هدفاً، فيما جاء أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا في المرتبة الثالثة برصيد 61 هدفاً.

ماذا قدم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا؟

ومن المقرر أن يصبح ملعب “آنفيلد” مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساء الأربعاء 17 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل يزور محمد صلاح مع نادي ليفربول تركيا لمواجهة جالطة سراي في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب الفرعون الدولي المصري محمد صلاح، نجم لبفربول الإنجليزي، بمواصلة تألقه وأرقامه القياسية فى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك النجم المصري سجلا تهديفيًا حافلًا خلال مشواره فى تاريخ البطولة، بعدما أحرز 51 هدفًا، وسجل 47 هدفًا في الأدوار النهائية، منها 44 مع ليفربول، وهدفين مع بازل السويسري، وهدفًا مع روما الإيطالي، كما أحرز 4 أهداف في التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال، مما يبرز تألقه المستمر في البطولة الأوروبية الأكبر.

الملك المصري

ويحتل الملك المصري، كما تلقبه جماهير ليفربول، قمة عرش صدارة ترتيب الهدافين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا، يليه الإيفوارى ديديه دروجبا برصيد 44 هدفا، ثم الكاميروني صامويل إيتو بـ30 هدفا، والسنغالي ساديو ماني برصيد 27 هدفاً.

وخاض محمد صلاح 98 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا منها 10 مباريات في الأدوار التمهيدية سجل خلالها 51 هدفاً بينما صنع 19 هدفاً أخر، بينما توج باللقب القاري في مناسبة وحيدة عام 2019 مع نادي ليفربول.

كما شارك محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا مع أندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وروما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على الترتيب.