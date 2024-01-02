صلاح يتألق ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي… وهاشتاج محمد صلاح الأول يتصدر «X»

تصدر هاشتاج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تريند منصة التواصل الاجتماعي “X” تويتر سابقا، بعد تألقه في مباراة أمام نيوكاسل.

حيث حقق محمد صلاح إنجازا كبيرا بتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله 14 هدفا، متساويا مع هالاند.

بعد هدفه في مرمى نيوكاسل يونايتد في المباراة التي أقيمت في الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح محمد صلاح خامس لاعب يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي مع ناد واحد.

وخلال المباراة سجل صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من نونيز، واستطاع أليكسندر إيزاك إحراز هدف التعادل لنيوكاسل يونايتد في الدقيقة 54.

شوط أول سلبي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد ذلك الشوط إهدار محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 22، كما تم إلغاء هدف لكل فريق بفضل تقنية ال VAR.

ولكن اشتعلت الأحداث في الشوط الثاني ليسجل صلاح هدفين من إجمالي أربعة أهداف أحرزها ليفربول لينتهي اللقاء 4/2، ويتصدر صلاح بعدها هاشتاج محمد صلاح على منصة “X” بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.