صلاح وفان دايك في الصدارة.. تقرير يكشف رواتب لاعبي ليفربول في 2025

كرة القدم مليئة بالأشياء المثيرة فليس الملعب هو كل شيء فيها، حيث يهتم جمهور كرة القدم بكل مايخص لاعبيه من ملابس ولعب داخل الملعب مرورًا بالحياة الشخصية وحتى رواتبهم.

وفي هذا السياق رفع تقرير نشرته شبكة GiveMeSport الستار عن جميع رواتب فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي 2025-2026، حيث جاء الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك على قمة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا، بينما يواصل النادي ضم نجوم واعدين مثل جيوفاني ليوني، فلوريان ويرتز، وميلوس كيركيز، مع الحفاظ على توازن مالي يضمن استقرار الفريق واستمراريته في المنافسة.

وقال تقرير الشبكة أن ليفربول يواصل كتابة فصول جديدة من تاريخه في كرة القدم العالمية، ليس فقط من خلال الألقاب والإنجازات على أرض الملعب، بل أيضًا عبر الإدارة المالية الذكية التي تعكس رؤية النادي في بناء فريق متوازن وقوي.

وبحسب ذلك التقرير، جاءت رواتب جميع لاعبي ليفربول في موسم 2025-2026 كالتالي:

رواتب حراس المرمى

أليسون بيكر: 150 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا حتى 30 يونيو 2027

جيورجي مامارداشفيلي: 85 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا حتى 30 يونيو 2031

فريدي وودمان وأرمين بيتشي: رواتب لم تُعلن بعد

المدافعون .. فان ديك الأغلى

فيرجيل فان ديك: 350 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

أندرو روبرتسون: 160 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

جيريمي فريمبونج: 100 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

جو جوميز: 85 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

كونور برادلي: 75 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

إبراهيما كوناتي: 70 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

ميلوس كيركيز: 60 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

جيوفاني ليوني: 30 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

كالفن رامزي وريز ويليامز: 15 ألفاً و10 آلاف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

لاعبو خط الوسط

فلوريان ويرتز: 195 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

أليكسيس ماك أليستر: 150 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

ريان جرافينبيرش: 150 ألف جنيه إسترلينىأسبوعيًا

دومينيك سوبوسلاى: 120 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

واتارو إندو: 50 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

هارفي إليوت وستيفان باجسيتيتش: 40 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا لكل منهما

كورتيس جونز: 15 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

المهاجمون