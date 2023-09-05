صلاح واتحاد جدة.. موقف الفرعون من عرض العميد الجديد

يواصل اتحاد جدة التمسك بفكرة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المفاوضات القوية.

محمد صلاح المصدر: منصة x

وكشفت تقارير صحفية أن اتحاد جدة رفع عرضه لضم محمد صلاح لـ 200 مليون جنيه إسترليني من أجل موافقة ناديه على بيعه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن إدارة الريدز لم تدرس العرض الجديد المقدم من إدارة النمور لبيع الفرعون المصري، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس الإدارة أن قيمة الصفقة تعد تاريخية وكبيرة ولابد التفكير في الأمر.

في سياق متصل، كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن محمد صلاح مستعد خلال الفترة المقبلة للاستماع لعرض الاتحاد الجديد، بعدما أبدى أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة، رغبة قوية في التعاقد معه.

وأكدت مصادر خاصة بالصحيفة الإنجليزية أن عرض النمور لا يمكن رفضه، بعد رفع المقابل المادي للصفقة من أجل اتمامها.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيستمع للمفاوضات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أي لاعب عربي كان سيوافق على الانتقال للفريق بعد الأموال الكبيرة التي عُرضت عليه خلال الفترة الماضية.

بينما أكدت “ذا صن”، أن محمد صلاح ليست لدية نية قوية في مغادرة الريدز خلال الفترة المقبلة، بعدما قام بتجديد تعاقد مع إدارة النادي خلال الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول خلال الموسم الماضي لمدة موسمين لينتهي في صيف 2025 المقبل.