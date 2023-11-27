صلاح محسن يثير الجدل بسبب إشارة لجمهور النادي الأهلي وشادي محمد يعلق بهذه النصيحة “متبقاش موظف”

احتفل لاعب النادي الأهلي، صلاح محسن بهدفه في مرمى فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بطريقة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إشارة محسن لجمهور الأهلي عبارة عن وضعه إصبعه السبابة على فمه، حيث ظهر وكأنه يطلب من جمهور الأهلي التزام الصمت.

وأحرز محسن هدفا غاليا، ساهم في تقدم الأهلي والفوز بثلاثية نظيفة على غريمه ميدياما الغاني، لكن الإشارة التي فعلها جعلت البعض يفسرها على أنها تعبير برفض اللاعب لانتقادات الجمهور التي وجهها له في الآونة الأخيرة، كما وجه نجم الفريق السابق وائل جمعة العديد من الانتقادات على إشارة محسن.

شادي محمد ينصح

وفي حديث هاتفي مع الإعلامي «سيف زاهر» علق نجم الأهلي السابق شادي محمد على هذا التصرف من محسن قائلاً “أولاً خلينا نتفق إن صلاح محسن لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا، وده مشكلة الجيل بشكل عام، وطبعا هو لاعب كبير وبيعرف يجيب أهداف ولو هو غير كدا مكانشي لعب في الأهلي”.

وأضاف شادي “لازم اللي بيلعب في النادي الأهلي يستحمل الضغوط، لازم يستحمل النقد، واللي بيقدر على ده بيكمل ويحقق نجاحات، واللي مبيقدرشي بيتعرض لمشاكل كبيرة”.

وقال نجم دفاع الأهلي السابق “أن الجيل الحالي لديه مشكلة، وهي وجود السوشيال ميديا، وإنه من الممكن لاعب يكتب منشور يخلص على نفسه بيه، وتعطله”.

"لازم تستحمل النقد"🔥.. شادي محمد يتحدث عن لقطة احتفال صلاح محسن بهدفه ضد ميدياما.. ويوجه رسالة هااامة له 👇#ملعب_ONTime pic.twitter.com/lLfX2AyS3F — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 25, 2023

وختم شادي محمد بقوله “نصيحتي، إنك لما تتعرض للنقد كلاعب في الأهلي، لازم إنك تكون صبور وتتمرن أكتر، وتقاتل إنك يبقى ليك مكان في الفرقة متبقاش موظف”.