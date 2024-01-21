صلاح محسن.. من أغلى الصفقات في تاريخ الكرة المصرية لإنتهاء مسيرته إكلينيكيًا بعد التسريبات الفاضحة

يبدو أن مسيرة صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستتأثر كثيرًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التسريبات الفاضحة التي قامت بها زوجته بالأمس.

وقامت زوجة صلاح محسن بعرض عدد من المحادثات الخاصة باللاعب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ حالة من الغضب لدي جماهير النادي الأهلي، بعدما جاءت هذه التسريبات صادمة للجمهور الأحمر.

زوجة لاعب منتخب مصر صلاح محسن بعد أن نشرت ٨٧ محادثة له وهو يخونها: "أنا مش هنزل أكتر من اللي نزلتو مش هقدر" pic.twitter.com/sez2MokaHc — Golden Dose (@GoldenDose) January 21, 2024

صلاح محسن وتغيير ملامح سوق اللاعبين في مصر

يعد لاعب النادي الأهلي أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية بصورة جنونية، حيث قام المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السابق ووزير الترفيه السعودي الحالي، بشراء صلاح محسن من نادي إنبي بقيمة 40 مليون جنيه، عندما كان رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء.

وأصبح سوق اللاعبين في مصر على صفيح ساخن، حيث ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية، فكانت اللاعبين والأندية تشترط الحصول على مقابل مادي مثلما حدث في صفقة صلاح محسن.

ولم ينجح اللاعب في إثبات نفسه مع الأهلي، ليرحل لعدد من الأندية المصرية، والتي لم يحقق المطلوب منه، حيث قدم مستويات متذبذبة ما بين الجيدة والمتواضعة، لكنه عاد للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تسريبات زوجة صلاح محسن تتسبب في إنهاء مسيرته إكلينيكيًا

تسود حالة من الغضب الكبيرة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد التسريبات الفاضحة والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

زوجة اللاعب المصري صلاح محسن تنشر محادثات جنسية بين اللاعب ونساء أخريات.. واللاعب يرد: الحساب مهكر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية! pic.twitter.com/8lMgu2dKWF — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 21, 2024

واتخذت الإدارة الحمراء قرارًا برحيل صلاح محسن، حيث طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بضرورة رحيله، خاصة وأنه أصبح خارج حسابات الفريق خلال الموسم الحالي.

وأصبحت مسيرة صلاح محسن على المحك، حيث بدأت عدد من الأندية تخوفها من التعاقد مع اللاعب، بعد المحادثات والتي أكدت عدم انضباطه في تدريبات الأهلي.

وكان لاعب المارد الأحمر قد وجه اعتذارًا لأهله وزوجته وأقاربه وجماهيره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب: “وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ”.

وتابع: ” أنا بعتذر لنفسي ولزوجتي وللناس والأهم من ده كله لربنا والحمد لله على الدرس ده للرجوع للطريق الصحيح”.