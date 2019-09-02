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محمد صلاح في المركز السادس| ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الرابعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
محمد صلاح في المركز السادس| ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الرابعة
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

بدأ الدوري الانجليزي الممتاز ” البريمرليج ” وبدأت معه المتعة والاثارة الكروية ومنافسة قوية منذ الأسابيع الأولى على صدارة جدول الترتيب ومنافسة على لقب الهداف بين اللاعبين، ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي حتى الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات محققاً العلامة الكاملة ويليه مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

يتربع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 6 أهداف في أول 4 مباريات متفوقا على زميلة رحيم ستيرلنج الذي أحرز 5 أهداف ويبتعد صلاح عن متصدر الهدافين برصيد 3 أهداف.

ترتيب الهدافين

جدول ترتيب الهدافين

 

ترتيب الدوري الانجليزي

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول4400343:12912
2مانشستر سيتي4310343:141110
3ليستر سيتي4220343:638
4كريستال بالاس4211342:317
5آرسنال4211346:607
6إيفرتون4211344:407
7وست هام يونايتد4211347:6-17
8مانشستر يونايتد4121344:735
9توتنهام هوتسبير4121346:715
10شيفيلد يونايتد4121345:505
11تشيلسي4121349:6-35
12بيرنلي4112346:5-14
13ساوثهامتون4112346:4-24
14نيوكاسل يونايتد4112345:3-24
15بورنموث4112348:5-34
16برايتون4112347:4-34
17وولفرهامبتون4031345:4-13
18أستون فيلا4103346:4-23
19نورويتش سيتي41033410:6-43
20واتفورد4013348:2-61

ونجد في المراكز الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي يدخل نادي ليستر سيتي ويليه كريستال بالاس الذي يؤدي بشكل جيد حتى الأن ويبتعد عن صراع القمة مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي المتواجدين في مراكز مُتأخرة مع انطلاقة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

محمد صلاح

يسعى محمد صلاح جاهداً لحصد لقب هداف الدوري الانجليزي للموسم الثالث على التوالي ليحقق أكبر انجاز تاريخي في البريمرليج.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على نجوم مصرية .

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