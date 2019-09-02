محمد صلاح في المركز السادس| ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة الرابعة

بدأ الدوري الانجليزي الممتاز ” البريمرليج ” وبدأت معه المتعة والاثارة الكروية ومنافسة قوية منذ الأسابيع الأولى على صدارة جدول الترتيب ومنافسة على لقب الهداف بين اللاعبين، ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي حتى الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات محققاً العلامة الكاملة ويليه مانشستر سيتي برصيد 10 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

يتربع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 6 أهداف في أول 4 مباريات متفوقا على زميلة رحيم ستيرلنج الذي أحرز 5 أهداف ويبتعد صلاح عن متصدر الهدافين برصيد 3 أهداف.

ترتيب الهدافين

ترتيب الدوري الانجليزي

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط 1 ليفربول 4 4 0 0 34 3 : 12 9 12 2 مانشستر سيتي 4 3 1 0 34 3 : 14 11 10 3 ليستر سيتي 4 2 2 0 34 3 : 6 3 8 4 كريستال بالاس 4 2 1 1 34 2 : 3 1 7 5 آرسنال 4 2 1 1 34 6 : 6 0 7 6 إيفرتون 4 2 1 1 34 4 : 4 0 7 7 وست هام يونايتد 4 2 1 1 34 7 : 6 -1 7 8 مانشستر يونايتد 4 1 2 1 34 4 : 7 3 5 9 توتنهام هوتسبير 4 1 2 1 34 6 : 7 1 5 10 شيفيلد يونايتد 4 1 2 1 34 5 : 5 0 5 11 تشيلسي 4 1 2 1 34 9 : 6 -3 5 12 بيرنلي 4 1 1 2 34 6 : 5 -1 4 13 ساوثهامتون 4 1 1 2 34 6 : 4 -2 4 14 نيوكاسل يونايتد 4 1 1 2 34 5 : 3 -2 4 15 بورنموث 4 1 1 2 34 8 : 5 -3 4 16 برايتون 4 1 1 2 34 7 : 4 -3 4 17 وولفرهامبتون 4 0 3 1 34 5 : 4 -1 3 18 أستون فيلا 4 1 0 3 34 6 : 4 -2 3 19 نورويتش سيتي 4 1 0 3 34 10 : 6 -4 3 20 واتفورد 4 0 1 3 34 8 : 2 -6 1

ونجد في المراكز الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي يدخل نادي ليستر سيتي ويليه كريستال بالاس الذي يؤدي بشكل جيد حتى الأن ويبتعد عن صراع القمة مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي المتواجدين في مراكز مُتأخرة مع انطلاقة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

محمد صلاح

يسعى محمد صلاح جاهداً لحصد لقب هداف الدوري الانجليزي للموسم الثالث على التوالي ليحقق أكبر انجاز تاريخي في البريمرليج.