صلاح على موعد مع التاريخ أمام نيوكاسل

في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون هناك مباراة بين ليفربول ونيوكاسل على ملعب أنفيلد اليوم، هذه المباراة تعتبر الأولى لفريق ليفربول في العام الجديد، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عام 2018، حينما تمكن الريدز من تحقيق الفوز على بيرنلي بنتيجة 2-1.

ليفربول يتمتع بسجل مثير في مبارياته ضد نيوكاسل، حيث حقق الريدز 22 انتصارًا على أرضه أمام هذا نيوكاسل، متفوقًا على أي فريق آخر في عصر البريميرليج، حصد ليفربول 71 نقطة من أصل 84 نقطة ممكنة في هذه المباريات.

ويمتلك ليفربول رقمًا قياسيًا حيث سجل في 27 مباراة متتالية على أرضه أمام نيوكاسل في البريميرليج، وبصفة عامة سجل الفريق الأحمر في 40 من آخر 41 مباراة له على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

وقد سجل ليفربول 115 هدفًا أمام نيوكاسل في البريميرليج، وهو أكبر عدد من الأهداف المسجلة من قبل فريق واحد ضد خصمه في المسابقة.

ومنذ ديسمبر 2020، لم تشهد مواجهات ليفربول ونيوكاسل التعادل السلبي في آخر 75 مباراة في الدوري وآخر 80 مباراة في جميع المسابقات، وحدث ذلك مرة واحدة فقط على ملعب سانت جيمس بارك.

يسعى النجم المصري محمد صلاح لتسجيل هدف واحد ليصل إلى 150 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، وبذلك يصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.

ليفربول لم يخسر في آخر 21 مباراة له على أرضه في الدوري الإنجليزي، وحصد الفريق 13 نقطة إضافية في هذه المرحلة من الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

آخر مرة حقق فيها ليفربول 41 نقطة أو أكثر بعد 19 جولة كان في موسم 2019-2020 عندما توج بلقب البريميرليج.

حان الوقت لأليسون بيكر لخوض مباراته رقم 250 مع ليفربول، حيث نجح الحارس البرازيلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 108 مباريات وسجل هدفًا واحدًا منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2018 قادمًا من روما.