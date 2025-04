صلاح سابعا.. تصنيف الجارديان لأفضل لاعبي العالم 2023

صدرت قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2023 التي أعلنتها صحيفة جارديان البريطانية، والتي تصدرها النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، باعتباره أفضل لاعب في العالم لعام 2023، والذي فاز بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي 2022/23، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وجاء جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإنجليزي، في المركز الثاني بفضل تألقه وأدائه المميز مع الفريق، ومع دورتموند الموسم الماضي، وحاليًا ينافس على لقب هدافي الدوري الإسباني.

The 100 best male footballers in the world 2023 https://t.co/KkWYfizPcO pic.twitter.com/Jl58f0OprJ

— Guardian sport (@guardian_sport) December 22, 2023