موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا مباراة العبور إلي دور ربع النهائي ومواصلة الحلم الجميل

متابعينا الأعزاء عشاق الساحرة المستديرة أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة، في لقاء منتخب مصر ضد منتخب جنوب إفريقيا في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، تنطلق المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب أستاد القاهرة الدولي، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم كل تفاصيل اللقاء ونتمنى أن نوفق وينال المقال على تقديركم.

تحديث: أتم المنتخب المصري استعداداته للقاء منتخب جنوب إفريقيا الهام، فلا توجد أي إصابات بين صفوف المنتخب، وأصبح النجم محمد صلاح جاهز تماماً للمشاركة، وهو ما بعث الطمأنينة لدى الجماهير المصرية، ولكن موقف مروان محسن مازال غامض بعد شعوره بالإجهاد أمس.

يدخل المنتخب المصري اللقاء بعد أن تصدر مجموعته بالدور الأول وحقق رقماً قياسياً، لم يحققه على مر مشاركاته في البطولة، وهو الحصول على العلامة الكاملة مع الاحتفاظ بنظافة شباكه دون تلقي أهداف، أما منتخب جنوب إفريقيا فقد صعد من الأربع فرق أفضل ثالث في المجموعات، ويتطلع لإحداث المفاجأة مثل منتخب بنين الذي أطاح بالمغرب من البطولة.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب اللقاء مصر *جنوب إفريقيا التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ،العاشرة بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة تايم سبورت التردد الأرضي استاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمود حسن تريزيجيه،محمد صلاح.

خط الهجوم : مروان محسن.

ومن المحتمل أن يشارك أحمد علي، بديل لمروان محسن الذي شعر بإجهاد ولم يكمل المران، وسيحدد الجهاز الطبي مدي جاهزية ألاعب، بينما تعافي محمد صلاح من نزلة البرد التي المت به ومنعته من التدريبات مع المنتخب أمس.

تعرف على حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم (أريك أوتوجو) لإدارة المباراة.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة وأن يكون الفوز حليف منتخبنا الوطني.