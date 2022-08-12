صلاح باشا يكشف حقيقة احتفاله بطريقة شيكابالا

نفى مهاجم أودينيزي الإيطالي ونجم المنتخب المصري للشباب، صلاح باشا، ما تردد من أخبار حول طلب نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا منه تقليد احتفاله وهو يلاكم أحمد سيد زيزو زميله في القلعة البيضاء.

قام صلاح باشا بتقليد طريقة احتفال اللكمات مع زميله ماجد هاني، خلال مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الكثير من الصفحات الجماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من رسالة شيكابالا إلى صلاح باشا، يطلب فيها الاحتفال على طريقته في مباراة نهائي البطولة بين مصر والسعودية.

ونفى باشا في منشور له عبر حسابه الشخصي في انستجرام، صحة هذه الرسالة وأكد بأن شيكابالا وعدد من لاعبي مصر قاموا بتصوير مقاطع فيديو تحفيزية لدعم لاعبي مصر للشباب قبيل المباراة النهائية.

وكتب قائلاً: أنا صلاح باشا وبنفي الخبر المنتشر، كابتن شيكابالا مبعتليش على الخاص، فيه سوء تفاهم” .

وختم بـ :” كابتن شيكابالا كان عامل فيديو تحفيزي للمنتخب كله بيدعمنا فقط.. وشكراً”.

وخسر منتخب مصر من المنتخب السعودية بركلات الترجيح في المباراة النهائية من بطولة كأس العرب للشباب.

سبب احتفال شيكابالا بطريقة اللكمات

واحتفل شيكابالا مع زميله أحمد سيد زيزو بـ ” اللكمات ” أمام بيراميدز، مفاجئاً الجميع لاسيما بعد انتشار عدة أنباء حول تشاجرهما واشتباكهما بالأيدي خلال إحدى تدريبات الزمالك.