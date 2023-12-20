صلاح الثاني.. هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

اختتمت يوم الأحد الماضي مباريات الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت 4 منافسات قوية، كان أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، وأرسنال ضد برايتون.

واحتل اللاعب إيرلنج هالاند قائمة هدافي الدوري مع نهاية تلك الجولة برصيد 14 هدف، ثم تلاه بعد ذلك النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي برصيد 11 هدف، وجاء الترتيب كالتالي:

1- هالاند (مانشستر سيتي) 14 هدف.

2- محمد صلاح (ليفربول) 11 هدف.

3- سون هيونج مين (توتنهام) 10 أهداف

4- جارود بوين (وست هام) 9 أهداف.

5- أولي واتكينز (أستون فيلا) 8 أهداف.

6- دومينيك سولانكي (بورتموث) 8 أهداف.

7- هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) 8 أهداف.