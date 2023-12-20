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صلاح الثاني.. هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أحمد مراد

اختتمت يوم الأحد الماضي مباريات الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت 4 منافسات قوية، كان أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، وأرسنال ضد برايتون.

هالاند في المقدمة وبعده صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

واحتل اللاعب إيرلنج هالاند قائمة هدافي الدوري مع نهاية تلك الجولة برصيد 14 هدف، ثم تلاه بعد ذلك النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي برصيد 11 هدف، وجاء الترتيب كالتالي:

1- هالاند (مانشستر سيتي) 14 هدف.

2- محمد صلاح (ليفربول) 11 هدف.

3- سون هيونج مين (توتنهام) 10 أهداف

4- جارود بوين (وست هام) 9 أهداف.

5- أولي واتكينز (أستون فيلا) 8 أهداف.

6- دومينيك سولانكي (بورتموث) 8 أهداف.

7- هوانج هي تشان (وولفرهامبتون) 8 أهداف.


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عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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