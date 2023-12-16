مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق ومحبي الدوري الإنجليزي لكرة القدم في كل مكان، تجمع بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر، حيث يبحث الريدز بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح من الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة لضمان الحفاظ على صدارة الترتيب بعد تعثر آرسنال في الجولة الماضية، وضمان الابتعاد بأكبر فارق عن مان سيتي المنافس الأقوى والدائم خلال السنوات الأخيرة، بعدما تعثر على أرضه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس والتعادل بهدفين لكل فريق.

صلاح أساسيًا| موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد على أرضية ملعب الأنفيلد في تمام الساعة السادسة ونصف من مساء الأحد 17 ديسمبر 2023 بتوقيت القاهرة، السابعة ونصف بتوقيت السعودية، وتكتسب المباراة بأهمية خاصة نظرًا لطبيعة المواجهات بين الفريقين العريقين، حيث سبق والتقيا من قبل 211 مرة، فاز ليفربول في 71 مناسبة، وفاز مانشستر يونايتد في 82 مناسبة، في حين خيم التعادل بينهما في 58 مناسبة.

تُنقل المباراة حصريًا على شبكة سكاي سبورتس وبين سبورت الرياضية القطرية، تحديدًا عبر قناة bien sport1، كما تنقلها عدد من القنوات الأخرى على الأقمار الصناعية هوتبيرد ويوتلسات وأقمار أخرى.

تشكيل الفريقين المتوقع

أما عن التشكيل المتوقع لمواجهة الريدز والمان يونايتد، فسيدخل الفريقين بالقوة الضاربة لهما، ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول باعتباره صاحب الأرض والجمهور المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: ليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس. -فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – هارفي إليوت

وفي الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

أما المدرب إريك تين هاج فمن المتوقع أن يبدأ تشكيل مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

وفي الدفاع: ديوجو دالوت.- رافاييل فاران – فيكتور ليندلوف – أرون وان بيساكا

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – كوبي ماينو – سفيان أمرابط

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند.

مباريات قوية تنتظر يورجن كلوب

مواجهات قوية جدًا تنتظر يورجن كلوب خلال أسبوع، فبعد الانتهاء من مواجهة مانشستر يونايتد، سيكون فريق ليفربول على موعد مع مواجهة قوية جديد أمام فريق ويست هام يونايتد يوم 20 ديسمبر المقبل على أرضية ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الكابيتال ون، يليها يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر، مواجهة القمة مع فريق آرسنال على صراع الصدارة، في المباراة التي تقام أيضًا على أرضية ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.