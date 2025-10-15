صقور الأخضر تحلق إلى المونديال: تأهل مستحق للمنتخب السعودي لكأس العالم 2026

عاد المنتخب السعودي “الأخضر” ليؤكد حضوره الدائم على الساحة الكروية العالمية، محققًا إنجازًا جديدًا بالتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد جاء هذا التأهل بعد مشوار مثير في التصفيات الآسيوية، تكلل بالإنجاز من مدينة جدة، التي كانت شاهدة على فرحة الجماهير السعودية العريضة.

التأهل السابع في التاريخ

يعد هذا التأهل بمثابة شهادة على استمرارية الكرة السعودية، حيث تمكن “الأخضر” من حجز مقعده في المونديال للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، ليتربع على عرش أكثر المنتخبات العربية تأهلاً بالتساوي بالتساوي مع منتخبي تونس والمغرب.

تاريخ مشاركات السعودية في كأس العالم

1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026

حسم التأهل للمونديال

تحقق الإنجاز الحاسم في مباراة الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي، الآسيوي، حيث استضاف المنتخب السعودي نظيره العراقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. انتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وهي نتيجة كانت كافية لـ “الأخضر” لضمان صدارة المجموعة المجموعة والتأهل المباشر، مستفيدًا من فوزه السابق على إندونيسيا (3-2) وتفوقه بفارق الأهداف على المنتخب العراقي الذي انتقل بدوره للمنافسة على بطاقة التأهل عبر عبر الملحق العالمي.

وقد شهد ملعب “الجوهرة المشعة” ليلة حافلة بالمشاعر، حيث أظهر اللاعبون تركيزًا عاليًا وحافظوا على شباكهم نظيفة بفضل تألق الخط الخلفي والحارس نواف العقيدي، ليتحول الملعب إلى ساحة احتفالات صاخبة عقب صافرة صافرة النهاية، عكست مدى شغف الجمهور بالإنجاز.

دفعة للكرة العربية والمستقبل

يأتي تأهل المنتخب السعودي ضمن حصيلة تاريخية للكرة العربية في هذا المونديال الموسع، حيث ارتفع عدد المتأهلين من المنتخبات العربية إلى سبعة منتخبات (السعودية، قطر، الأردن، مصر، تونس، المغرب، والجزائر)، مما يعزز التفاؤل بتمثيل مشرف للقارة الآسيوية والمنطقة والمنطقة العربية في الحدث الكروي الأكبر.

كما يمثل هذا الإنجاز دفعة قوية للخطط الرياضية في المملكة، التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2034، ويؤكد أن الاستثمار في اللاعبين المحليين وتوفير الاحتكاك العالي يثمر عن نتائج إيجابية على صعيد المنتخب الأول.