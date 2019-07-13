صفوان السويكت رئيس النصر الجديد.. من هو، وما هي السيرة الذاتية له؟

من هو صفوان السويكت رئيس النصر الجديد وما هي السيرة الذاتية للدكتور صفوان السويكت كلها أسئلة تشغل الجميع الآن في السعودية عامة وجماهير النصر خاصة، وتأتي تلك الأسئلة بعد الإعلان رسميا عن فوز الدكتور صفوان السويكت برئاسة نادي النصر السعودي من اليوم ولمدة أربعة مواسم قادمة، يذكر أن الجمعية العمومية لنادي النصر قد عُقدت عصر اليوم السبت 13 يوليو 2019، وتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة الجديد، حيث تم اختيار قائمة السويكت من بين خمسة قوائم مترشحة لقيادة النادي خلال الفترة القادمة.

من هو صفوان السويكت رئيس النصر الجديد والسيرة الذاتية له

الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر الجديد هو رجل أعمال سعودي، أسس عدد من الشركات التي تعمل في مجالات الاستثمار والقانون والاقتصاد، مستشار قانوني لمجموعة من الشركات الحكومية والخاصة الاستثمارية والتجارية المحلية والعالمية، له خبرات متميزة في مجال التخطيط الاستراتيجي ووضع الخطط التنفيذية، وهو مستشار اقتصادي معتمد بوزارة التجارة السعودية.

صفوان السويكت رئيس النصر الجديد حاصل على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من جامعة ريدينج البريطانية عام 2010 في مجال التمويل والاستثمار البنكي، وفي 2016 حصل على الدكتوراة بتقدير ممتاز في مجال القانون من المعهد العالي للقضاء، الدكتور السويكت هو إمام وخطيب جامع الجسر بإشبيليا بالرياض، وكان سابقا إمام وخطيب بجامع المهنا في منطقة المنار بالرياض.