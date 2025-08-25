صفقة دولية تشعل الصراع بين الوداد والرجاء في الميركاتو

دخل المهاجم الدولي المغربي ريان مايي، البالغ من العمر 27 عامًا دائرة اهتمام قطبي الكرة المغربية الوداد الرياضي والرجاء الرياضي، وذلك بعد فسخ عقده مؤخرًا مع نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ووفقًا لتقارير صحفية، فإن اللاعب بات محور صراع ساخن بين عملاقي الدار البيضاء، في ظل سعي كل طرف لتعزيز خطه الهجومي بلاعب يمتلك خبرات أوروبية واسعة.

محطات ريان مايي الاحترافية

تدرج ريان مايي في أكاديمية نادي لا جانتواز البلجيكي، قبل أن يبدأ رحلة احترافية شملت عدة محطات أوروبية بارزة، من بينها:

واسلاند بيفيرين البلجيكي.

آرهوس الدنماركي.

ستاندار دو لييج البلجيكي.

أبولون ليماسول القبرصي.

فرينكفاروش المجري، حيث عرف إحدى أبرز فتراته الاحترافية.

ورغم التراجع الملحوظ في مستواه خلال الموسمين الأخيرين نتيجة الإصابات المتكررة، إلا أن اللاعب ما زال يُعد خيارًا هجوميًا جذابًا لأي فريق في الدوري المغربي، حال تمكنه من استعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

بحسب موقع «أفريكا فوت»، فإن نادي الوداد الرياضي يبدو الأكثر إصرارًا هذه المرة على التعاقد مع ريان مايي، خاصة بعد أن دخل غريمه التقليدي الرجاء الرياضي على خط المفاوضات.

إدارة الوداد تسعى إلى تفادي سيناريو مشابه لما حدث مؤخرًا، بعدما تمكن الرجاء من خطف صفقتي إسماعيل خافي وإسماعيل المقدم، وهما لاعبان كان الوداد يضعهما ضمن أولوياته مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.

في المقابل، يرى مسؤولو الرجاء أن ضم مايي قد يشكل إضافة قوية للفريق، خصوصًا بعد رحيل بعض الأسماء البارزة من خط الهجوم.

أرقام ريان مايي مع المنتخب المغربي

على الصعيد الدولي، يمتلك ريان مايي سجلًا لا بأس به مع منتخب المغرب الأول، حيث شارك في 12 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف، وكان له دور محوري في مشوار أسود الأطلس خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.