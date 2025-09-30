صفقة برشلونة على رادار باريس سان جيرمان .. تفاصيل مثيرة

أعلنت تقارير صحفية عن دخول نادي باريس سان جيرمان بقوة على خط المفاوضات للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وفي الوقت ذاته يوجد اهتمام كبير من برشلونة بضم اللاعب بشكل نهائي بعد فترة إعارة ناجحة.

عرض باريسي في الطريق

وطبقا لموقع Fichajes فإن النادي الباريسي يتجهز لتقديم عرض رسمي بقيمة 45 مليون يورو، لتخطي العرض المحتمل من برشلونة الذي يمتلك بند شراء بقيمة تقارب 30 مليون يورو فقط، بموجب اتفاق الإعارة.

ومن المعروف للجميع أن راشفورد قد انتقل لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، بعد فترة صعبة شهدت تراجعًا في مستواه وغيابًا عن التشكيلة الأساسية في “أولد ترافورد”.

وأستخدم النادي الكتالوني هذا الوضع ليحصل على خدمات اللاعب بعقد إعارة مع خيار شراء، في صفقة نالت استحسان الجماهير نظرًا لقدرات راشفورد الفنية، وسرعته، ومرونته التكتيكية في خط الهجوم.

تألق يغير الدفة

وعند وصوله إلى كامب نو، قدم راشفورد مستويات جيدة دفعت إدارة برشلونة للتفكير بجدية في تفعيل بند الشراء النهائي، لتعزيز الخط الأمامي بلاعب يمتلك القدرة على شغل أكثر من مركز هجومي.

لكن دخول باريس سان جيرمان بعرض مالي أعلى قد يُعيق استمراره مع برشلونة بشكل نهائي، خاصة أن مانشستر يونايتد يفضّل تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع اللاعب، ما يجعل القرار النهائي مرهونًا بموقف راشفورد نفسه ورغبته في تحديد وجهته القادمة.