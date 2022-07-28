صفقة القرن في مصر.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي؟

تزايد الجدل مؤخرًا حول مستقبل رمضان صبحي نجم بيراميدز، بشأن إمكانية عودته من جديد لصفوف فريقه السابق، الأهلي المصري، بعد اهتزاز نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم.

وذكر الصحفي أحمد درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأهلي يدرس عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز من جديد للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

ويدعم هذا الأمر، تراجع نتائج النادي الأهلي رغم إبرام صفقات كبرى مطلع الموسم الحالي باستقدام الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، وعودة أحمد عبد القادر وعمار حمدي من الإعارة.

لكن الإعلامي مهيب عبد الهادي خلال برنامجه “اللعيب” على قناة mbc masr، أكد استحالة عودة رمضان صبحي لصفوف الأهلي مرة أخرى في هذا التوقيت.

واتفق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك، على استحالة عودة اللاعب رمضان صبحي للشياطين الحمر من جديد.

وتابع رضا عبد العال “أنت عارف لما الأهلي يقلب على حد، الموضوع منتهي خلاص، ما فعله عصام الحضري ليس مثل رمضان، لأن رمضان صبحي ابن النادي”.

وشدد “من المؤكد أن رمضان صبحي تعرض لمعاملة غير جيدة داخل النادي الأهلي، ولذلك رحل بهذه الطريقة”.

يذكر أن رمضان صبحي تعرض لحادث سير، مساء اليوم الخميس، وتعرض لإصابات بسيطة، لكن لن تمنعه من خوض لقاء بيراميدز ضد الزمالك، الإثنين المقبل، في إطار الدوري المصري الممتاز.