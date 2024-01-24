صفقة الأهلي القادمة.. نجوم مصرية يجري حوار صحفي مع نجم فاركو

بدأ النادي الأهلي موسم الإنتقالات الشتوية منذ يوم 1 يناير 2024، وتعاقد النادي الأهلي مع أكثر من لاعب وما زال يتفاوض مع بعض اللاعبين اللذين عُرضوا على المدرب السويسري مارسيل كولر.

وتعاقد النادي الأهلي مع لاعبان حتى الآن وهم:( وسام أبو علي – عمر كمال عبدالواحد) وما زال الأهلي ومارسيل كولر يتابعون لاعبين جدد من أجل التعاقد معهم في الإنتقالات الشتوية الحالية.

ومن اللاعبين الذين نالو إعجاب النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر وهو اللاعب سيف الإمام “أوفا” لاعب نادي فاركو مواليد 2004.

وتم تصعيد اللاعب سيف الإمام أوفا للفريق الأول لنادي فاركو منذ موسمين، ويلعب مع فريق فاركو أيضا 2003 ولكن في المباريات المهمة فقط.

وأجرى موقع نجوم مصرية حواراً صحفياً مع اللاعب سيف الإمام “أوفا” نجم دفاع نادي فاركو الرياضي.

وجاء الحوار على النحو الآتي:

عن سؤاله عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي معه رد قائلاً:« بالفعل تواصل النادي الأهلي معي من أجل ضمي للنادي بعد أن نُلت إعجاب المدرب مارسيل كولر».

وأكمل:« تحدث المهندس عدلي القيعي والكابتن أسامة حسني معي ومع والدي ثم قاموا بإستكمال المفاوضات مع نادي فاركو والصفقة في طريقها للإنتهاء».

وعن سؤاله عن المدرب الذي قام بإكتشافة فأجاب قائلاً:« أنا تدربت مع أكثر من مدرب ومنذ عام 2011 وأنا ألعب كرة القدم، وهناك مدربين عدة ساعدوني على التطوير من نفسي، والذي قام بإكتشافي هو الكابتن جمال السيد في براعم نادي إنبي، وكان عمري وقتها 7 سنوات».

وأضاف:« والمدرب الذي جعلني ألعب في مركز قلب الدفاع هو الكابتن رضوان يوسف، والذي قام بتطوير أدائي هو الكابتن هاني سامي قام بمساعدتي على التطوير من نفسي في التمركز ومعالجة الأخطاء وأشياء كثيرة في الملعب».

وتابع:« كنت ألعب في مركز الظهير الأيسر والآن ألعب في مركزين وهم الظهير الأيسر وقلب الدفاع».

إما عن سؤاله عن مثله الأعلى محلياً وعالمياً فأجاب كالآتي:« مثلي الأعلى محليا هو لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم وعالمياً أحب كريستيانو رونالدو كثيراً ولكن في مركزي أحب الإسباني وقائد نادي ريال مدريد السابق سيرجيو راموس».

وعن سؤاله عن النادي الذي يشجعه محلياً فأجاب كالتالي:« حالياً أشجع نادي فاركو وأحب الفريق كثيراً لأنه ساعدني في أكثر من أمر».

وعن سؤاله حول قدرته على حجز مقعد أساسي في تشكيل النادي الأهلي فأجاب قائلاً:« بالتأكيد سأقدر على المنافسة على حجز مقعد أساسي في تشكيل النادي الأهلي وأثق في هذا الأمر».

وعن سؤاله حول وجهة نظره في أداء منتخب مصر وإلى أين سيصل المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا فقال:« المنتخب يمتلك سكواد رائع لكن هناك بعض المشاكل في الدفاع، وسنتأثر قليلاً بغياب النجم محمد صلاح ولكن أحمد السيد زيزو ومصطفى فتحي بدلاء مناسبين جدا ولن يجعلونا نشعر أن هذا المكان يوجد به عجز».

واختتم موقع نجوم مصرية حواره مع سيف الإمام أوفا بإتاحة الفرصة له في توجيه كلمة لزملائه في نادي فاركو

ورد قائلاً:« بالتأكيد قبل أي شيء منظومة نادي فاركو منظومة احترافية من الدرجة الأولى ولهم الفضل عَلْي بعد الله سبحانه وتعالى، بدايةً من المستر عز والمستر جون والكابتن عاطف حنفي والدكتور أحمد عاشور والكابتن هاني سامي والكابتن رضوان يوسف وبالتأكيد زملائي في الفريق الأول كلهم بلا استثناء وزملائي في فريق الشباب، دعموني ووقفوا بجانبي كثيراً وأشكرهم جداً على هذا الأمر».