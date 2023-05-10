صفقة إنتقال ميسي إلى السعودية.. تعرف على التفاصيل

مازالت صفقة انتقال نجم باريس سان جيرمان, والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين تشغل الأوساط الرياضية وعشاق الساحرة المستديرة, وقد أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان لوكالة “فرانس برس أن عقد بطل العالم البالغ 35 عاما لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

فيما ذكر مصدر ثاني في النادي الفرنسي: “لو كان النادي يريد تجديد عقده, لفعل ذلك في وقت مبكر”.

بينما كشفت مصادر, عن إتمام صفقة انتقال باريس سان جيرمان, والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي, إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الجانب الآخر كشفت إحدى القنوات الأسبانية في وقت سابق أن ليونيل ميسي قبل عرض نادي الهلال, وسيحصل على(300) يورو سنويا, مشيرة إلى أن الثنائي “ميسي” و”بوسكيتس” وافقا على الانضمام إلى الهلال هذا الصيف وطلبوا 660 مليون دولار.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أوقف نجمه المتوج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر, بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية, حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن وصول ميسي للسعودية يأتي بعد أشهر من وصول منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى نادي النصر في صفقة كبرى في يناير الماضي.

تعليق والد ميسي

ومن جانبه علق والد النجم الأرجنتيني ميسي ووكيله (خورخي) على الأنباء المتداولة بشأن اتفاق نجله مع أحد الأندية السعودية.

وكتب والد ميسي عبر حسابه على”انستجرام”: “لا يوجد اتفاق على الإطلاق مع أي نادي للموسم المقبل, لن يتم اتخاذ القرار ابدآ قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس” مؤكدا: “أنه لا اتفاق شفهي ولا توقيع”