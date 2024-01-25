صفقة أرجنتينية إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي عن اول الصفقات الشتوية التي تعاقد معها خلال موسم الانتقالات الشتوية في شهر يناير الحالي.

وذلك لتدعيم صفوف الفريق الذي ينافس بقوة الفترات الحالية على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والذي يحمل لقبه من الموسم الماضى.

حيث تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري، البالغ من العمر فقط 18 عامًا لاعب ريفر بلات الأرجنتيني.

اللاعب إيتشيفيري وقع على عقود مع مانشستر سيتي لمدة 4 سنوات ونصف حتى 30 يونيو 2028، ولكن اللاعب سوف يستمر مع ريفر بليت حتى يناير 2025.

بتلك الصفقة ينضم إيتشيفيري إلى مواطنه جوليان ألفاريز الذي لعب منس عامين إلى مانشستر سيتي قادمًا أيضًا من فريق نادي ريفر بلات.