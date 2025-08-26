صفقات من العيار الثقيل بالميركاتو السعودي.. وصمت الاتحاد يثير للجدل

رغم الترقب الكبير من جماهير العميد لفترة الانتقالات الصيفية؛ فإن الميركاتو مر حتى الآن بلا أي تحركات تُذكر ليكتفي النادي بما يسمى بالحركة الصفرية التي أشعلت موجة كبرى من الغضب والانتقاد، فمن الجدير بالذكر أن المشجعين الذين كانوا ينتظرون صفقات تدعم الصفوف وتعيد للفريق هيبته؛ وجدوا أنفسهم أمام صمت إداري يثير التساؤلات ويدفعهم لترديد عبارة واحدة على منصات التواصل: “لنا الله”، وعلى ذلك فإن ردود أفعال الجمهور يضع الإدارة تحت ضغط متزايد ويدفع المتابعين للتشكيك في خطط النادي للموسم المقبل.

موسم انتقالات مشتعل بالكرة السعودية

تشهد الساحة الكروية السعودية واحدًا من أكثر مواسم الانتقالات المليئة بالصفقات القوية في السنوات الأخيرة حيث تتسابق إدارات الأندية الكبرى على جلب أسماء لامعة قادرة على إحداث الفارق سواء على المستوى المحلي أو القاري، فالهلال والنصر والأهلي تحركوا مبكرًا وبخطوات واثقة نحو دعم صفوفهم في مشهد يؤكد جدية هذه الأندية في رسم ملامح موسم استثنائي.

بينما بقي الاتحاد ساكنًا بعيدًا عن دائرة الصفقات وهو ما زاد من حدة التوتر بين جماهيره التي ترى منافسيها يزدادون قوة بينما فريقها يظل بلا جديد، في حين أن الهلال كعادته لم يتأخر عن خط المقدمة؛ إذ خطف الأضواء عبر تعاقدات وصفت بأنها من العيار الثقيل أبرزها ضم المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادمًا من ليفربول الإنجليزي والظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم ميلان الإيطالي.

أما الأهلي بطل آسيا للنخبة فقد اختار مسارًا مختلفًا يعتمد على التوازن والانتقائية الدقيقة، فقد أبرمت الإدارة الأهلاوية صفقة مميزة بضم الفرنسي إنزو ميلوت القادم من شتوتغارت الألماني إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين الذين يتوقع أن يمنحوا الجهاز الفني مرونة أكبر في توزيع الأدوار وصناعة الفارق في المباريات الكبرى.

على الرغم من أن جماهير “الراقي” لا تزال تطالب بالمزيد من الصفقات؛ إلا أن هذه الخطوات الأولى أعادت قدرًا من الطمأنينة والثقة ورسخت فكرة أن الأهلي يخطط بذكاء ليخوض موسمًا يليق بتاريخه العريق وطموحات أنصاره.

الاتحاد يكتفي بالمشاهدة وسط الميركاتو

بمجرد انتهاء النصر من التعاقد مع المدرب خورخي خيسوس؛ فقد دخل الميركاتو بقوة وأبرم صفقات عالمية مميزة مثل ضم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ والإسباني إينيغو مارتينيز من برشلونة، إلى جانب دعم محلي بأسماء مثل نادر الشراري وعبدالملك الجابر في إشارة واضحة إلى أن “العالمي” يجهز لموسم بطولي دون أعذار.