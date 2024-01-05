صفقات كروية متوقعة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية

يبدو أن التغيير سيكون شعار عام 2024 بالنسبة للكثير من لاعبي كرة القدم، انضم الكثير من لاعبي كرة القدم مؤخرا الى أندية جديدة ومنهم من تمكن من فرض نفسه وتحقيق النجاحات ومنهم من تعثرت مسيرته وبات يواجه مصير مجهول، يرغب العديد من اللاعبين في تغيير أنديتهم مستغلين فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومن المتوقع أن ينتقل بعض اللاعبين الذين جاءوا في صفقات يمكن وصفها بأنها الأسوأ في تاريخهم، إليك أبرز الصفقات المتوقعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كالفن فيلبس:

تعاقد مع مانشستر سيتي مع لاعب الوسط الإنجليزي كالفن فيلبس قادما من نادي ليدز يونايتد وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في مونديال قطر 2022، تعاقد غوارديولا مع اللاعب الشاب ثم قال بعدها بأنه لا يرى مكانا مناسبا له مما وضع اللاعب أمام خيار الرحيل فقط، تعتبر صفقة كالفين فيلبس إحدى أسوأ الصفقات التي قام بها بيب في مسيرته، من المتوقع تنتهي مسيرة فيليبس في مانشستر سيتي هذا الشتاء حيث أنه سبق وعبر عن رغبته في الرحيل في يناير، يبدو أن اللاعب لن يواجه مشكلة في الفريق الذي سيود الانتقال إليه حيث يهتم كل من نادي ليفربول و باريس سان جيرمان وكريستال بالاس وفولهام بالتعاون مع اللاعب البالغ من العمر 28 عام.

آرون رامسدال:

في ظل اقتراب بطولة أمم أوروبا 2024 التي ستقام الصيف المقبل يجد حارس أرسنال نفسه مضطرا لمغادرة فريقه وخصوصا بعد خسارته لمركزه الأساسي في الفريق، يمكن للاعب البقاء في النادي واستغلال تراجع مستوى الحارس الأساسي ديفيد رايا، تعتبر مخاطرة رامسدال بالبقاء شيئا يدعو للقلق بالنسبة للحارس الانجليزي ويعد رحيله عن النادي مخاطرة أكبر.

أنتوني مارتيال:

يبدو أنه حان الوقت بالنسبة للاعب الفرنسي أنطوني مارتيال لإنهاء مسيرته مع فريق مانشستر يونايتد والتي استمرت لثماني سنوات، عانى اللاعب كثيراً أثناء فترته التي بقي فيها مع ماشستر يونايتد وسينتهي عقده في الصيف ويبدو من الواضح أن الشياطين الحمر ليس لديهم أي نية لتجديد عقد اللاعب ويجب عليه أن يجد فريقا لينضم إلى صفوفه على الرغم من كثرة المشاكل التي يعاني منها والتي تتنوع ما بين كثرة الاصابات والصيام التهديفي.

إيريك داير:

يبدو أن مدرب توتنهام مستعد لرحيل اللاعب إيريك داير في يناير بسبب انتهاء عرض اللاعب الصيف المقبل، يعد داير لاعبا ثانويا في توتنهام. وخيار الرحيل هو الأفضل بالنسبة للاعب، يهتم كل من بايرن ميونخ ونادي النصر السعودي بضم اللاعب.

ريس نيلسون:

يجيد اللاعب الإنجليزي ريس نيلسون نفسه مضطر لمغادرة فريق أرسنال، ينشط صاحب الـ 24 عام في مركز الجناح وبتواجد كله من ساكا و مارتينيلي يبدو من الصعب على نيلسون شق طريقه وحجز مقعد في التشكيلة الأساسية وسيتعين عليه الرحيل إذا أراد الحفاظ على مسيرته علما بأنه كان قد قرر تجديد عقده في يوليو الماضي وقال بأن ليس لديه نوايا لمغادرة الفريق.

جيسي لينغارد:

بعد انتهاء عقده مع فريق نادي نوتغهام فورست وجد لينغارد نفسه بدون فريق، كان للاعب الشاب مستقبل باهر أما الآن وبعد بلوغه سن الـ 31 سيتعين عليه ايجاد فريق آخر لتمثيله، سيكون انتقال لينغارد بشكل مجاني.