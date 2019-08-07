صفقات فريق برشلونة الاسباني الجديدة لموسم 2019_2020

يستعد فريق برشلونة للموسم القادم بتعزيز جميع المراكز في صفوف الفريق،قام فريق برشلونة بتجهيز اللاعبين من خلال جولتين الاولي كانت في اليابان حيث لعب العديد من المباريات الودية في اليابان حتي ينسجم الفريق مع بعضه والتفاهم في نقل الكرة،وخلال جولة اليابان فاز برشلونة بجميع المباريات الودية التي لعبها هناك وكانت من ضمنهم مباراة مع فريق انيستا لاعب برشلونة السابق،ووزع انيستا 20 قميص لفريقه الجديد على لاعبي برشلونة قبل بداية المباراة.

الجولة الثانية في أمريكا حيث ذهب برشلونة لامريكا لتجهيز معكسر هناك ولعب العديد من المباريات واولهم مع فريق نابولي الايطالي وسوف تكون غدا الخميس لتجهيز الفريق للموسم القادم،وذهب فريق برشلونة كامل الا النجم الارجنتيني لونيل ميسي بعد اصابته في التدريبات قبل السفر،وظل ميسي في المدينة الرياضية للتخلص من الاصابة حتي يلحق العودة للعب مع الفريق في بداية الدوري الاسباني.

عزز فريق برشلونة جميع مراكز الفريق بالتعاقد مع العديد من اللاعبين للعودة للحصول على البطولات بعد ما حدث في الموسم الماضي من خيبة أمل بعدما كن برشلونة قريب من الفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا والكاس لم يفوز الا بالدوري الاسباني،تعاقد برشلونة مع الهولندي دي يونج في خط الوسط من اياكس امستردام،والحارس البرازيلي نيتو من فالنسيا في صفقة تبادلية مع سيلسين،والفرنسي جريزمان في خط الهجوم من فريق اتلتيكو مدريد،وفي قلب الدفاع وبالتحديد في مركز الظهير الايسر جونيور فيربو من ريال بيتيس لتعويض غيان جوردي البا،ومن المتوقع ويقترب برشلونة من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا من باريس سان جيرمان.