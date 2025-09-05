صفقات خيالية وإيرادات ضخمة.. تفاصيل مثيرة حول أغلى ميركاتو في تاريخ كرة القدم لصالح ليفربول

حقق نادي ليفربول بصيف 2025 أغلى فترة انتقالات في تاريخ كرة القدم، بعدما أنفق أكثر من 511 مليون يورو لتجديد تشكيلته، في خطوة غير مسبوقة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما نشرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”الإيطالية.

خطة مالية مدروسة

وبالرغم من هذا الرقم القياسي، فإن النادي الإنجليزي تحرّك وفق خطة مالية مدروسة، مستفيداً من توازن حساباته مع قواعد اللعب المالي النظيف، إلى جانب العوائد الضخمة من دوري أبطال أوروبا، حقوق البث، وعقد الرعاية الجديد مع «شركة أديداس».

ويمكن القول أن أبرز صفقات «الريدز» كانت التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 144 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ البريمرليج، إلى جانب الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن بـ136 مليوناً.

أسماء وازنة

كما نجح الريدز في ضم أسماء وازنة مثل هوجو إيكيتيكي، ميلوش كيركيس، جيريمي فريمبونج، والحارس الجورجي مامارداشفيلي، مع استثمار واضح في المواهب الشابة.

وفي الجهة الاخرى، تمكنت إدارة ليفربول من تحقيق إيرادات تجاوزت 239 مليون يورو من المبيعات، إضافة إلى عوائد مستقبلية من صفقات لاعبين معارين.

بهذه التركيبة، لا يقتصر هدف ليفربول على تعزيز حظوظه محلياً وأوروبياً، بل يتطلع أيضاً إلى تدشين دورة جديدة من الهيمنة الكروية بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.