صفقات النادي الاهلي الجديدة لموسم 2019_2020

يستعد النادي الاهلي بعد الحصول على الراحة للمباريات القادمة بتعزيز جميع صفوفه لتقوية الفريق ورفع الروح المعنوية وعودة المارد الاحمر للمكانه الطبيعية،حصل النادي الأهلي على الدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقالون العرب بثلاثة اهداف والفوز على الزمالك بهدف وبتعادل الزمالك مع الجونة بنتيجة 2_2 سهل الامور للنادي الاهلي وحصل على الدوري لموسم 2019،ولكن يريد جماهير الاحمر بطولة دوري ابطال افريقيا بسبب ابتعاد الفريق عنها ولم يحصل عليها منذ 2013 ويرغب الاحمر في الحصول عليها.

عاد الفريق الاحمر للتدريبات ويستعد بكل قوة في التدريبات للمباراة القادمة في دوري ابطال افريقيا مع فريق اطلع برة وسوف تقام المباراة يوم الاحد القادم وهو أول ايام عيد الاضحي المبارك في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية،وتقام مباراة الذهاب والعودة مع هذا الفريق هنا في القاهرة بسبب الاحداث التي تقام في بلد الفريق ولم يستطيع مقابلة الاهلي في بلده.

عزز النادي الاهلي صفوف فريقه بالتعاقد مع العديد من اللاعبين في جميع مراكز الملعب لعد اجهاد اللاعبين في اخر الموسم وضياع معظم البطولات على الاهلي،ويفكر الاهلي لمصالحة الجماهير والحصول على دوري ابطال افريقيا لانها البطولة المرغوبة للجمهور فقام الاهلي بتعزيز الفريق والتعاقد مع مجموعة من اللاعبين السوبر وهم:رمضان صبحي بعد اتصالات ومحادثات مع فريقه الانجليزي عادي رمضان للاهلي مرة اخري وتعد صفقة سوبر للجمهور وللاهلي،محمد محمود في مركز خط الوسط،محمود وحيد في مركز الباك شمال،عودة حسين السيد للاهلي في مركز الباك شمال،محمود متولي في مركز خط الدفاع،محمد مجدي افشه في مركز صانع الالعاب،حسين الشحات في مركز الهجوم،ومن المتوقع التعاقد مع محمود كهربا ولكن ننتظر ماذا يحدث في هذه الصفقة،ويستعد الاهلي بكل قوة للموسم القادم.