صفقات الزمالك : لاعب الترسانة معروض على الزمالك

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ غداً الأول من يناير، يبحث مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم الفريق.

الزمالك ينتظر الإعلان عن حل أزمة القيد، كي يتمكن النادي من إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتدعيم الفريق الذي يعاني من بعض الأزمات الفنية.

لاعب الترسانة قريب من الزمالك في يناير

وما بين مجموعة كبيرة من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نادي الزمالك، تم ترشيح اللاعب حسن زيكا لاعب خط وسط نادي الترسانة للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض.

اللاعب تم ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ونال إعجاب مسئولى الزمالك كون لاعب مميز، إلى جانب أنه لاعب صغير السن، ومن الممكن الاستفادة من بيعه بعد ذلك.

اللاعب ينتهي تعاقده مع نادى الترسانة بنهاية الموسم الجاري وهو ما يسهل عملية انتقاله للزمالك، بالطبع فى حال حل أزمة القيد الخاصة بالقلعة البيضاء.