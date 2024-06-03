صفقات الزمالك الجديدة الصيفية 2024.. أحمد ياسر ريان الأقرب

يسعى الزمالك برئاسة، حسين لبيب، إعادة الفريق إلى خارطة البطولات من جديد، وقد نجح في حل الكثير من المشاكل المادية للنادي وأبرزها فك القيد قبل صفقات يناير الماضي، والآن يعيش نفس المسار من غلق الجديد بسبب مستحقات خالد بو طيب، ولكن قد تشهد الأيام القليلة القادمة انفراجة جديدة وجدولة مستحقات اللاعب، وهذا ما أكده عضو مجلس الإدارة عمرو أدهم الذي تواصل مع محامي اللاعب لأنهاء الأزمة.

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طلب جوميز المدير الفني للزمالك بسرعة التعاقد مع اللاعب أحمد ياسر ريان، حيث يرى فيه مقومات المهاجم المعاصر وقد يصنع الفارق مع الفريق، وطالب عودة ىالمعارين وعلى رأسهم أحمد محمود ظهير أيمن فريق الجونة، وماجد هاني وحسام أشرف ثنائي بلدية المحلة ، كما يعلم الجميع أن النادي أنتهى من إجراءات ضم اللاعب السوري محمود الأسود، كما يسعى الزمالك جاهدًا وضع الرتوش الأخير بصفة كالوشا مداف إنبي، ومن أفضل ما علم به جماهير الزمالك، سهولة إجراءات التجديد لنجم الفريق أحمد السيد زيزو.

كما استقر نادي الزمالك على عودى مصطفى فتحي إلى نادي للزمالك من جديد، كما أن هناك استقرار داخل الجهاز الفني بضرورة التعاقد مع أوفا مهاجم إنبي، ولكن لا تسير الأمور كما تبغي لمغالاة الفريق البترولي في بيع اللاعب.

ومن الجانب الآخر، هناك استقرار في الرأي بين مجلس الإدارة والمدير الفني، بأن هناك بعض اللاعبين لا يصلحون في الاستمرار مع الفريق في المرحلة القادمة، وعلى رأسهم تلك القائمة إبراهيم نداي، ومحد عاطف، موتيابا، وناصر منسي، روقا، محمود علاء، وقراء الإعارة هو الأقرب لهؤلاء اللاعبين.