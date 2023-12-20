صفقات الأهلي السعودي.. الراقي يخطط لضم سلمان الفرج من الهلال في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي السعودي برئاسة خالد العيسى، يستهدف التعاقد مع سلمان الفرج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال، في سوق الانتقالات الشتوية القادمة “يناير 2024”.

سلمان الفرج وأزمته مع خورخي خيسوس

ومن الجدير بالذكر أن قائد ولاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الهلال في أزمة مع مدربه البرتغالي خورخي خيسوس وهو ما أعلن عند المدير الفني لفريق الزعيم.

ونتيجة لذلك، قامت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالتدخل من أجل تهدئة الأزمة بين الثنائي، إلا أنه يبدو خروج اللاعب من حسابات المدرب البرتغالي.

وخرج سلمان الفرج صاحب الـ34 عامًا من حسابات المدرب خيسوس حيث يعتمد على الثنائي البرتغالي روبن نيفيز والصربي الدولي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”شوووت” الإعلامية، فقد شهدت الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأربعاء، رغبة قوية من جانب النادي الأهلي في ضم سلمان الفرج خلال سوق الانتقالات الشتوية.

والملاحظ أن سلمان الفرج لم يجد الفرصة المناسبة للظهور بشكل كافي في الموسم الحالي حيث شارك في 12 مباراة بواقع دقائق (399 دقيقة) ليصنع هدفين كان في دوري روشن.

وقامت إدارة النادي الأهلي باستطلاع رأي سلمان الفرج، من أجل معرفة رغبته في الانتقال للفريق من عدمه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الإدارة الهلالية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد (34 نقطة) بفارق 14 نقطة عن الهلال متصدر الترتيب بعد مرور 17 جولة.