“صفحة جديدة للزعيم” موعد مباراة الهلال والسوداني والمنامة 04/10 مباراة العودة في كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال السوداني والمنامة في البحرين لقاء العودة، في التصفيات الأولية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها اليوم من قبل جماهير الفريقين خاصاً جماهير الهلال السوداني، التي تأمل في تخطي التصفيات الأولية والصعود إلي دور المجموعات في البطولة العربية، التي ستقام بصورة مجمعة في المملكة العربية السعودية، كان الزعيم الهلالي قد حقق فوزاً مريحاً في مباراة الذهاب التي لعبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان بنتيجة 3 أهداف نظيفة، ويتطلع في مباراة العودة للفوز أيضاً بينما منافسة لم يفقد الأمل في بلوغ التصفيات الثانية، خاصة أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره في العاصمة البحرينية المنامة.

سوف يتقابل الفائز من مجموع مباراتي الهلال السوداني ضد المنامة البحريني، ضد الفائز من مباراتي الصفاقسي التونسي ونادي قطر القطري، في المرحلة الثانية من التصفيات لينظم فريق واحد في النهاية للمجموعة الرابعة التي تضم فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوذداد الجزائري، وفريق أخر سيتحدد وفق تصفيات أخرى بين أربع أندية ليتأهل فريق واحد لتكتمل المجموعة بأربع فرق.

موعد مباراة الهلال السوداني والمنامة

تقام المباراة يوم الإثنين القادم الموافق 10 من شهر أبريل الجاري في البحرين في الأوقات التالية.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

21.00 : الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا.

22.00 : الساعة العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من المملكة العربية السعودية/ البحرين/ العراق/ الكويت/ قطر.

التشكيل المتوقع للهلال السوداني في المباراة

حراسة المرمى : علي أبو عشرين.

خط الدفاع : إيمورو إبراهيم/ الطيب عبد الرازق/ عثمانو ضيوف/ أطهر الطاهر.

خط الوسط : والي الدين بوجبا/ ديفيد اباجنا/ عبدول اباجون.

خط الهجوم : محمد عبد الرحمن/ أنس سعيد/ ليليبو مكابي.

جدول تصفيات الدور الأول من كأس الملك سلمان

جدول مباريات الدور الثاني

القنوات الناقلة مباراة الهلال والمنامة

تنقل جميع مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية عبر شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية، وكذالك مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، وقنوات الكأس القطرية، ومباراة الهلال ضد المنامة البحريني سوف تنقل عبر تلك القنوات على الهواء مباشراً.

جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية

أعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم جوائز ضخمة للبطولة تصل إلي 10 مليون دولار سوف يتم توزيعها على جميع الفرق وفيما يلي الجوائز للفريق البطل وكافة المشاركين.

تعرف على قرعة دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية #مساء_ONTime pic.twitter.com/P9l4bVX359 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 8, 2023

الأول 6 مليون دولار أمريكي الثاني 2.5 مليون دولار الخروج من الدور نصف النهائي 200 ألف دولار الخروج من الدور ربع النهائي 150 ألف دولار الخروج من دور المجموعات 100 ألف دولار

موعد مباراة الهلال السوداني والمنامة