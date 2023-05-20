صعود النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي

استطاع الأهلي الفوز على الترجي في لقاء العودة بهدف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 22 من المباراة، وذلك بعد أن كان قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3_صفر بهدفين للاعب بيرسي تاو وهدف للاعب كهربا، ويجدر بالذكر عدم وجود قائد الأهلي “محمد الشناوي” حارس المرمى للإصابة، وينوب عنه حارس المرمى الثاني “علي لطفي”.

تشكيلة النادي الأهلي أمام الترجي في لقاء العودة

جاء في حراسة المرمى “علي لطفي”، خط الدفاع “محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول”، بينما في خط الوسط “مروان عطية، اليو ديانج، حمدي فتحي”، وفي الهجوم “بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا”.

مباراة قوية بين الأهلي والترجي بإستاد القاهرة الدولي

قام الأهلي بخمس تغييرات أثناء الشوط الثاني من المباراة حيث نزل اللاعب “طاهر محمد طاهر” على حساب “بيرسي تاو”، ونزول “احمد عبد القادر” على حساب “حسين الشحات”، ونزول “محمد مجدي قفشة” على حساب “حمدي فتحي”، ونزول “عمرو السولية” وخروج “مروان عطية”، نزول “خالد عبد الفتاح” على حساب “علي معلول”، وقد حرص الأهلي على الفوز على الرغم من ضياع أكثر من فرصة على يد “كهربا” في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

النهائي الرابع للأهلي على التوالي وال 16 في تاريخه

يجدر بالذكر أن النادي الأهلي استطاع الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا 16 مرة في تاريخه وتعد تلك هي المرة الرابعة على التوالي، ويعتبر النادي الأهلي صاحب بطولات متعددة ومتنوعة ويتمتع بفريق مميز يبذل قصارى جهده للتعاون معا وتحقيق النجاح.