صربيا ضد إنجلترا.. هاري كين يقود منتخب الأسود الثلاثة لفوز كبير

في واحدة من أمتع مواجهات تصفيات كأس العالم نجح منتخب إنجلترا فوزا عريضا على مضيفه صربيا بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “راجكو ميتيتش”، ضمن منافسات المجموعة الـ 11 من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

صربيا ضد إنجلترا

أحرزت خماسية إنجلترا ضد صربيا عبر أقدام كلًا من هارى كين ومادويكى وكونسا ومارك جويهى وراشفورد من ركلة جزء، في الدقائق 33 و35 و52 و75 و90، وتعرض نيكولا ميلينكوفيتش لاعب صربيا للطرد فى الدقيقة 72.

وبهذا الفوز واصل منتخب إنجلترا صدارته لجدول ترتيب المجموعة الـ11 برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على منتخب صربيا صاحب المرتبة الثانية، كما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 36 مباراة فى تصفيات كأس العالم بدون خسارة، فى مسيرة حققت خلالها 28 فوزًا.

تصفيات كأس العالم

ومن المعروف ان منتخبات القارة العجوز مقسمة لـ 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، وهو ما يعني 12 مقعداً مباشراً، أما المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخباً.

المشاركون في الملحق هم المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيباً في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

ثم يتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مسارات للمباريات الفاصلة، يضم كل منها 4 فرق، حيث يشهد كل مسار فاصل مباراتي نصف نهائي من مباراة واحدة، ثم نهائي من مباراة واحدة أيضاً، وذلك في مارس 2026.