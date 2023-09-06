«صراع مثير».. النصر يتدخل لإفساد صفقة الهلال المرتقبة

احتدم الصراع بين ناديي النصر والهلال على التعاقد مع أحد مواهب الدوري السعودي للمحترفين، لينضم لكتيبة العالمي أو الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جانب من مباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية - المصدر: 365 SCORES

ويرغب كلًا من الهلال والنصر في تدعيم صفوفها بصفقات محلية من العيار الثقيل، بعد أن اكتملت قائمة الأجانب في صفوف الفريقين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

السبيعي: الهلال يرغب في ضم هوساوي والنصر يترقب

وأشار السعودي سعد السبيعي، الصحفي بجريدة اليوم السعودية، إلى أن هناك مفاوضات من جانب كلًا من نادي النصر ونادي الهلال، للتعاقد مع إسلام هوساوي، الظهير الأيسر لنادي الوحدة السعودي، لضمه لكتيبة زعيم آسيا أو العالمي.

وقال السبيعي عبر حسابه على X: ” آخر تحديث بشأن إسلام هوساوي، الهلال يريد اللاعب إعارة منتهية بشراء العقد، والوحدية يريد إنهاء الصفقة بالانتقال النهائي ودفع كامل حصته”.

أخر تحديث:

▪️الهلال يريد اللاعب إعارة منتهية بشراء العقد.

▪️الوحدة يريد انهاء الصفقة بالانتقال النهائي ودفع كامل حصته.

▪️اللاعب يريد الهلال.

▪️النصر يترقب.

▪️الأهلي انسحب. https://t.co/PD0si8OrVl — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) September 6, 2023

وتابع: “إسلام هوساوي يريد الهلال، ونادي النصر يترقب، وانسحب الأهلي من مفاوضاته مع الوحدة لضم اللاعب”.

نهاية أزمة النصر والهلال بشأن ملعب الأول بارك

وفي سياق آخر، انتهت أزمة الهلال مع النصر حول أحقية المشاركة على ملعب الأول بارك، معقل مباريات العالمي، بعد طلب الهلال خوض مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه قوبل بالرفض.

وحسمت شركة الوسائل المسئولة عن ملعب الأول بارك، أحقية النادي النصراوي فقط بخوض المباريات على الملعب بشكل حصري، وأن أي نادٍ يرغب في أن يخوض مبارياته في الأول يجب أن يحصل على موافقة من إدارة مسلي آل معمر.