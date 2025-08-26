صراع على القمة.. تشكيل السودان المتوقع ضد مدغشقر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

تترقب جماهير كرة القدم العربية اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 المواجهة الحاسمة بين السودان ومدغشقر لمعرفة من سيتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين الموسم الحالي 2025-2026، وحقق صقور الجديان الفوز على منتخب الجزائر في ربع النهائي بركلات الترجيح وسيخوض لقاء الليلة بقوة للفوز مرة أخرى واسعاد جماهيرة، وعلى الصعيد الأخر سيقاتل منتخب مدغشقر من أجل التأهل أيضًا فمن سيفوز الليلة؟.

التشكيل المتوقع للسودان أمام مدغشقر

يأتي تشكيل السودان المتوقع ضد مدغشقر في لقاء الليلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد النور.

خط الدفاع: مازن سيمبو، أحمد طبنجة، ياسر عوش، الطيب عبد الرازق.

خط الوسط: والي الدين خضر، عبد الرزاق يعقوب، صلاح عادل.

خط الهجوم: محمد تيه أسد، موسى حسين كانتي، مازن فضل.

موعد مباراة السودان ومدغشقر

سوف تقام الليلة مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب السودان ونظيره منتخب مدغشقر على ملعب بنجامين مكابا للتنافس على التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، وسوف يقوم حكم اللقاء بإطلاق صافرة بداية اللقاء في التوقيت التالي:

الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 6:30 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة السودان ومدغشقر

سوف يذاع لقاء الليلة لمنتخب السودان ا عبر قناة بين سبورت 6 مع إقامة استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعدة يضم مجموعة من نجوم كرة القدم.